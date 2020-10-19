У комунальній бібліотеці Чернівців агітували за кандидатів однієї з партій

Поліція вже порушила справу

Поліція вже порушила справу

Фото: ОПОРА

У Чернівцях спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували агітаційні матеріали у приміщенні комунальної бібліотеки.

Як передає RegioNews, про це повідомили на сайті ОПОРИ.

"18 жовтня у приміщенні комунальної бібліотеки-філії №6, котра знаходиться на вулиці Білоруській, будинок 22, що у мікрорайоні Калічанка, представниця ОПОРИ зафіксувала плакати на користь кандидатів у депутати від політичної партії "Народний контроль"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один із плакатів із зображенням кандидатки Тетяни Босовик був прикріплений у вікні із внутрішньої сторони приміщення.

На вхідних дверях приміщення бібліотеки було прикріплено плакат на користь кандидата на посаду міського голову від "Народного контролю" Михайла Яринича, та ще один на користь кандидата в депутати від цієї ж партії Івана Федорійчука.

Всі три плакати містили політичну символіку "Народного контролю" та лозунг "Разом зробимо більше!".

У коментарі ОПОРІ голова партійного осередку партії "Народний контроль" у Чернівцях Іван Гончарюк сказав, що нічого не знає про розміщення агітації кандидатів від цієї партії у бібліотеці, а також припустив, що кандидати могли не знати про порушення агітації.

За цим фактом ОПОРА звернулася до правоохоронних органів. Поліція зареєструвала заяву. Справа розслідується.

Нагадаємо, раніше ОПОРА зафіксувала, що на Буковині 22 виборчі комісії працювали без печаток.