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03 октября 2020, 11:42

Зеленский сообщил о выплате компенсаций всем пострадавшим от летних наводнений на Буковине

03 октября 2020, 11:42
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На выплаты было выделено около 1,5 млрд гривен
На выплаты было выделено около 1,5 млрд гривен
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все пострадавшие в результате стихийного бедствия летом этого года в Черновицкой области получили компенсацию от государства. 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе президента.

Что касается Черновцов, то мы выделили 460 млн гривен. И самое главное, что кроме того, что сейчас в процессе восстановления инфраструктура, все люди получили компенсацию", - заявил президент.

По словам президента, на всю Западную Украину, где от наводнения пострадало местное население и инфраструктурные объекты, в целом выделено около 1,5 млрд грн.

Также отмечается, что за счет средств, выделенных из государственного бюджета, по словам Зеленского, восстанавливается: девять бюджетных учреждений и объектов социальной сферы, 41 дорога общего пользования местного значения и 187 коммунальных дорог, мосты и мостовые переходы, берегоукрепительные объекты.

На всех объектах работы планируется завершить в течение октября-ноября 2020 года.

Напомним, в результате паводков на западе Украины (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская области) 22-24 июня было подтоплено 285 населенных пунктов.

Паводок на Закарпатье 23 июня нанес области ущерб в размере 125 млн гривен.

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