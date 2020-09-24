18:32  24 вересня
Київ повернувся до жовтої, а Тернопіль – до червоної зону карантину
18:00  24 вересня
Син Кернеса йде першим номером до Харківської облради від блоку "Успішний Харків"
18:14  24 вересня
На Донбасі від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2020, 13:00 6

У Чернівцях розтрощили авто кандидата у депутати від "Євросолідарності"

24 вересня 2020, 13:00 6
Читайте также на русском языке
Поліція шукає невідомих вандалів
Поліція шукає невідомих вандалів
Фото: Андрій Шалєєв Facebook
Читайте также
на русском языке

У Чернівцях невідомі зловмисники пошкодили автомобіль колишнього депутата Чернівецької міської ради, кандидата у депутати міськради від партії "Європейська солідарність" Андрія Шалєєва.

Про це сам Андрій Шалєєв повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Сьогодні вночі знову пошкодили мою машину, знову розбили вітрове та задне скло. Це низько, боягузливо, протиправно і підло робити такі речі", – написав він.


Шалєєв пов’язує інцидент зі своєю громадською та політичною діяльністю.

Як відомо, це вже другий напад на авто Андрія Шалєєва. Так, у червні 2019 року невідомі розбили скло двох автомобілів, представника партії "ЄС". Той інцидент Шалєєв також пов’язував зі своєю політичною діяльністю.

"Надо повторить, если не понимает" ... На жаль, в Україні політика - дуже брудна річ, за активну чітку позицію тебе...

Опубліковано Андрієм Шалєєвим Четвер, 24 вересня 2020 р.

Нагадаємо, в Херсонській області спалили авто депутата міської ради.

Чернівці поліція вандалізм авто депутат горсовет Європейська солідарність Кандидат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Вирубка лісу: на Донеччині викрили нелегальний бізнес на мільйони гривень
24 вересня 2020, 12:29
На Вінниччині народні обранці побилися з кандидатами у депутати
24 вересня 2020, 12:25
Вибори-2020: відкрито ще сім кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу
24 вересня 2020, 10:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »