У Чернівцях розтрощили авто кандидата у депутати від "Євросолідарності"
У Чернівцях невідомі зловмисники пошкодили автомобіль колишнього депутата Чернівецької міської ради, кандидата у депутати міськради від партії "Європейська солідарність" Андрія Шалєєва.
Про це сам Андрій Шалєєв повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
Сьогодні вночі знову пошкодили мою машину, знову розбили вітрове та задне скло. Це низько, боягузливо, протиправно і підло робити такі речі", – написав він.
Шалєєв пов’язує інцидент зі своєю громадською та політичною діяльністю.
Як відомо, це вже другий напад на авто Андрія Шалєєва. Так, у червні 2019 року невідомі розбили скло двох автомобілів, представника партії "ЄС". Той інцидент Шалєєв також пов’язував зі своєю політичною діяльністю.
"Надо повторить, если не понимает" ... На жаль, в Україні політика - дуже брудна річ, за активну чітку позицію тебе...Опубліковано Андрієм Шалєєвим Четвер, 24 вересня 2020 р.
Нагадаємо, в Херсонській області спалили авто депутата міської ради.