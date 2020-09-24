Вибори-2020: відкрито ще сім кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу

Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 80 кримінальних правопорушень

Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 80 кримінальних правопорушень

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За минулу добу до поліції надійшло 90 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано у Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській та Рівненській областях (по дев'ять).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 7 кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 80 кримінальних правопорушень: 44 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 36 – пов’язані з виборчим процесом", - йдеться у повідомленні.

Також було складено 39 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці зафіксували несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції.