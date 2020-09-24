В Черновцах разбили авто кандидата в депутаты от "Евросолидарности"

Полиция ищет неизвестных вандалов

Полиция ищет неизвестных вандалов

Фото: Андрей Шалеев Facebook

В Черновцах неизвестные злоумышленники повредили автомобиль бывшего депутата Черновицкого городского совета, кандидата в депутаты горсовета от партии "Европейская солидарность" Андрея Шалеева.

Об этом сам Андрей Шалеев сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Сегодня ночью опять повредили мою машину опять разбили ветровое и заднее стекло. Это низко, трусливо, противоправно и подло делать такие вещи", – написал он.



Шалеев связывает инцидент со своей общественной и политической деятельностью.

Как известно, это уже второе нападение на авто Андрея Шалеева. Так, в июне 2019 года неизвестные разбили стекла двух автомобилей, представителя партии "ЕС". Тот инцидент Шалеев также связывал со своей политической деятельностью.

"Надо повторить, если не понимает" ... На жаль, в Україні політика - дуже брудна річ, за активну чітку позицію тебе... Опубліковано Андрієм Шалєєвим Четвер, 24 вересня 2020 р.

Напомним, в Херсонской области сожгли автомобиль депутата городского совета.