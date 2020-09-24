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24 сентября 2020, 13:00 3

В Черновцах разбили авто кандидата в депутаты от "Евросолидарности"

24 сентября 2020, 13:00 3
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Полиция ищет неизвестных вандалов
Полиция ищет неизвестных вандалов
Фото: Андрей Шалеев Facebook
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В Черновцах неизвестные злоумышленники повредили автомобиль бывшего депутата Черновицкого городского совета, кандидата в депутаты горсовета от партии "Европейская солидарность" Андрея Шалеева.

Об этом сам Андрей Шалеев сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Сегодня ночью опять повредили мою машину опять разбили ветровое и заднее стекло. Это низко, трусливо, противоправно и подло делать такие вещи", – написал он.


Шалеев связывает инцидент со своей общественной и политической деятельностью.

Как известно, это уже второе нападение на авто Андрея Шалеева. Так, в июне 2019 года неизвестные разбили стекла двух автомобилей, представителя партии "ЕС". Тот инцидент Шалеев также связывал со своей политической деятельностью.

"Надо повторить, если не понимает" ... На жаль, в Україні політика - дуже брудна річ, за активну чітку позицію тебе...

Опубліковано Андрієм Шалєєвим Четвер, 24 вересня 2020 р.

Напомним, в Херсонской области сожгли автомобиль депутата городского совета.

Черновцы полиция вандализм авто депутат горсовет Европейская солидарность Кандидат
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