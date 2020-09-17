"Евросолидарность" назвала кандидата в мэры Черновцов

Об этом официально объявили на сегодняшнем съезде партии

Об этом официально объявили на сегодняшнем съезде партии

Фото: ИА АСС

Сегодня, 17 сентября, на Форуме демократических сил в Черновцах «Мой выбор – европейская Буковина», определили, что в мэры Черновцов будет баллотироваться Василий Максимюк.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Справка: Василий Максимюк возглавляет фракцию "ЕС" в Черновицком городском совете.

Учился в Черновицком торгово-экономическом институте. Предприниматель. 11 лет возглавлял рынок "Буковинский". Исполнял обязанности директора Калиновского рынка.

В 2014 году полтора месяца воевал на Востоке Украины. Был травмирован во время обстрела в Луганской области.

В 2010 году Василий Максимюк баллотировался в мэры Черновцов.

Напомним, отстраненный мэр Черновцов Каспрук будет баллотироваться от партии "Пропозиция".

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