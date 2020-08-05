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05 августа 2020, 17:13 2

Пока мэра нет: черновицкому городском голове назначили еще двух заместителей

05 августа 2020, 17:13 2
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Заместителями Черновицкого городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета стали Дмитрий Сирман и Юрий Бурега
Заместителями Черновицкого городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета стали Дмитрий Сирман и Юрий Бурега
Фото из открытых источников
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Пока действующий мэр Черновцов Алексей Каспрук отстранен от должности, сессия городского совета назначила еще двух заместителей головы

Об этом пишет Regionews.

Сегодня на сессии Черновицкого городского совета депутаты поддержали проекты решения секретаря городского совета Василия Продана о назначении на должности заместителей городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Дмитрия Сирмана и Юрия Буреги.

Ранее, оба кандидата заявляли, что будут заниматься вопросами жилищно-коммунальной сферы города.

Юрий Бурега работал председателем Садгорского районного совета, а затем стал депутатом Черновицкого городского совета.

Дмитрий Сирман работал директором Департамента ЖКХ Черновицкого горсовета.

Таким образом у черновицкого городского головы будет уже четверо заместителей.

Напомним, 17 июля Верховный суд отстранил Алексея Каспрука с должности мэра Черновцов.

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