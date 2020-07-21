Свідок у справі Гандзюк Пилипенко пішов на угоду зі слідством - Офіс генпрокурора

Він отримав умовний вирок у вигляді позбавлення волі строком на 5 років

Він отримав умовний вирок у вигляді позбавлення волі строком на 5 років

Фото: з відкритих джерел

Свідок у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк і підозрюваний член херсонської організованої злочинної групи Павло Пилипенко пішов на угоду зі слідством і отримав умовний вирок.

Як передає RegioNews, про це йдеться у відповіді Офісу Генерального прокурора на інформаційний запит "Укрінформу".

Відомо, що Павло Пилипенко отримав умовний вирок у вигляді позбавлення волі строком на 5 років зі звільненням від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу генерального прокурора повідомляємо, що 09.07.2020 Цюрупинським районним судом Херсонської області за згодою з усіма потерпілими затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та П. (Пилипенком - ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Як інформують у Офісі генпрокурора, Пилипенка вироком суду було визнано винним в активній участі у масових заворушеннях 4 травня 2018 року поблизу будівлі Олешківської РДА Херсонської області, що супроводжувались насильством над особами, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років зі звільненням від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки.

Нагадаємо, 27 квітня Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника депутата облради Олексія Левіна.

Однак активісти розкритикували завершення досудового розслідування в справі про напад на Гандзюк, заявивши, що до кінця розслідування ще три місяці, а "ГПУ підтримала вимоги адвокатів Мангера".

У результаті досудове розслідування у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк поновили та продовжили до 29 липня.

За версією слідства, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер разом з Левіним замовили завдання тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, що спричинило її смерть.