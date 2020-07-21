Зустріч Зеленського і Путіна в Криму можлива тільки при одній умові - МЗС

Це можливо тільки в разі деокупації Росією півострова

Це можливо тільки в разі деокупації Росією півострова

Фото: delo.ua

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна в Криму можлива тільки на церемонії підняття в Криму українського прапора і зняття російського.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу, передає RegioNews. Зустріч у Криму президентів Зеленського і Путіна можлива під час церемонії зняття російського прапора і підняття українського прапора у зв'язку з відновленням повного суверенітету України над тимчасово окупованим Кримом", - зазначив міністр. Кулеба підкреслив, що така зустріч в Криму або на адмінкордоні з півостровом абсолютно немислима. Нагадаємо, за межами України в ув'язненні перебувають 7 тисяч українців.

.