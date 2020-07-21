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21 липня 2020, 11:24 9

Зустріч Зеленського і Путіна в Криму можлива тільки при одній умові - МЗС

21 липня 2020, 11:24 9
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Це можливо тільки в разі деокупації Росією півострова
Це можливо тільки в разі деокупації Росією півострова
Фото: delo.ua
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Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна в Криму можлива тільки на церемонії підняття в Криму українського прапора і зняття російського.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу, передає RegioNews.

Зустріч у Криму президентів Зеленського і Путіна можлива під час церемонії зняття російського прапора і підняття українського прапора у зв'язку з відновленням повного суверенітету України над тимчасово окупованим Кримом", - зазначив міністр.

Кулеба підкреслив, що така зустріч в Криму або на адмінкордоні з півостровом абсолютно немислима.

Нагадаємо, за межами України в ув'язненні перебувають 7 тисяч українців.

Україна РФ Володимир Зеленський Крим Володимир Путін
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