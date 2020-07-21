Суд виправдав "плавця із Гідропарку", затриманого на початку карантину

Суд не побачив складу правопорушення в діях Бур'янова

Суд не побачив складу правопорушення в діях Бур'янова

Фото: скріншот відео

Відповідне відео він опублікував у Facebook, передає RegioNews.

Того дня Бур'янов вплав потрапив у закритий на час карантину Гідропарк.

Однак суд не побачив у діях плавця складу правопорушення.

Аваківці застосовують усі можливі механізми своєї безкарності: перевищення повноважень, незаконне затримання, застосування спецзасобів, приниження честі та гідності, підроблення процесуальних документів, неповага до суду... Втім, за всі злочини доведеться понести відповідальність", - написав Бур’янов.

Він додав, що тепер буде подавати до суду на поліцейських, які склали адмінпротокол та затримували його у Гідропарку.

Нагадаємо, Валентина Бур'янова затримали 6 квітня, у перший день дії посилених правил карантину. Чоловік спробував вплав дістатися до спортмайданчика, на нього склали адмінпротокол.