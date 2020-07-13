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13 июля 2020, 15:13 20

Масштабный пожар в Черновцах: горит резинообувный комбинат

13 июля 2020, 15:13 20
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Пока пожар локализовать не удается
Пока пожар локализовать не удается
Фото: molbuk.com
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українською мовою

В Черновцах горит помещение резинообувного комбината ООО “Розма”

Об этом пишет RegioNews.

Загорелось около 13.00 в админздании комбината на четвертом этаже. Огонь быстро распространяется и сейчас пламенем охвачены четыре этажа – от четвертого до первого.

На улицу Прутскую, где расположен комбинат, патрульные перекрыли дорогу и не пускают транспорт.

Пожарные уезжают от фабрики и неподалеку на улице Севастопольской набирают воду из пожарных гидрантов.

Для ликвидации пожара на ООО "Розма" в Черновцах привлекли пожарный поезд. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Кроме того, пожарно-спасательные отряды существенно усилили: на месте происшествия работают уже 49 человек личного состава и 16 единиц техники.

По предварительным данным пресс-службы ГСЧС, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

В Черновцах на улице Прутській горит здание вблизи ООО "Розма"

В Черновцах на улице Прутській горит здание вблизи ООО "Розма"

Опубликовано ТВА / TVA Понедельник, 13 июля 2020 г.

Напомним, вчера в Одессе сгорел трехэтажный жилой дом.

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