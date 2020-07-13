Масштабный пожар в Черновцах: горит резинообувный комбинат
В Черновцах горит помещение резинообувного комбината ООО “Розма”
Об этом пишет RegioNews.
Загорелось около 13.00 в админздании комбината на четвертом этаже. Огонь быстро распространяется и сейчас пламенем охвачены четыре этажа – от четвертого до первого.
На улицу Прутскую, где расположен комбинат, патрульные перекрыли дорогу и не пускают транспорт.
Пожарные уезжают от фабрики и неподалеку на улице Севастопольской набирают воду из пожарных гидрантов.
Для ликвидации пожара на ООО "Розма" в Черновцах привлекли пожарный поезд. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Кроме того, пожарно-спасательные отряды существенно усилили: на месте происшествия работают уже 49 человек личного состава и 16 единиц техники.
По предварительным данным пресс-службы ГСЧС, жертв и пострадавших в результате пожара нет.
В Черновцах на улице Прутській горит здание вблизи ООО "Розма"
В Черновцах на улице Прутській горит здание вблизи ООО "Розма"Опубликовано ТВА / TVA Понедельник, 13 июля 2020 г.
Напомним, вчера в Одессе сгорел трехэтажный жилой дом.