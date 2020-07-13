Масштабный пожар в Черновцах: горит резинообувный комбинат

Пока пожар локализовать не удается

Пока пожар локализовать не удается

Фото: molbuk.com

Об этом пишет RegioNews.

Загорелось около 13.00 в админздании комбината на четвертом этаже. Огонь быстро распространяется и сейчас пламенем охвачены четыре этажа – от четвертого до первого.

На улицу Прутскую, где расположен комбинат, патрульные перекрыли дорогу и не пускают транспорт.

Пожарные уезжают от фабрики и неподалеку на улице Севастопольской набирают воду из пожарных гидрантов.

Для ликвидации пожара на ООО "Розма" в Черновцах привлекли пожарный поезд. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Кроме того, пожарно-спасательные отряды существенно усилили: на месте происшествия работают уже 49 человек личного состава и 16 единиц техники.

По предварительным данным пресс-службы ГСЧС, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, вчера в Одессе сгорел трехэтажный жилой дом.