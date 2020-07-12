16:01  12 липня
Вимогам для послаблення карантину не відповідають 7 областей – МОЗ
16:56  12 липня
На Полтавщині через загрозу коронавірусу можуть скасувати Сорочинський ярмарок
09:53  12 липня
Зведення ООС: від початку доби сім обстрілів, двоє поранених
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
12 липня 2020, 12:19 7

Пожежа в Одесі: горить триповерховий житловий будинок

12 липня 2020, 12:19 7
Читайте также на русском языке
Сьогодні вранці у будинку на Олександрівському проспекті спалахнула пожежа, яка охопила відразу кілька квартир на різних поверхах
Сьогодні вранці у будинку на Олександрівському проспекті спалахнула пожежа, яка охопила відразу кілька квартир на різних поверхах
Фото: Думська
Читайте также
на русском языке

Вогонь вже охопив кілька квартир на різних поверхах і перейшов на дах. Жителям вдалося вчасно покинути квартири разом із домашніми улюбленцями.

Про це повідомляють одеські ЗМІ, пише RegioNews.

За словами очевидців, займання виникло на третьому поверсі, вогонь швидко перекинувся на дах і балкон другого поверху.

Офіціанти розташованої на першому поверсі піцерії "Оліо" почали негайно рятувати парасольки літнього майданчика, столи і стільці.

На місце прибули рятувальники і розпочали боротьбу з вогнем. На місці перебуває близько десяти пожежних розрахунків. За попередніми даними, їм вдалося локалізувати вогонь в квартирі, але дах продовжує горіти.

Про постраждалих та причини займання поки нічого не відомо.

Нагадаємо, 9 липня на трасі Одеса-Миколаїв загорілося два автомобілі, є жертви.

Одеса пожежа рятувальники ДСНС Будинок
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Через негоду в Україні знеструмлені понад 100 населених пунктів
12 липня 2020, 10:26
На Херсонщині за добу ліквідували 18 пожеж в екосистемах
11 липня 2020, 14:27
У західних областях України оголосили штормове попередження
11 липня 2020, 11:23
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Нездоланні мери та ОПЗЖ: чого чекати "Слугам народу" на Сході України
Львівщина: понад 80% автостанцій регіону контролюють 4 бізнес клани
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »