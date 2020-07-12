Пожежа в Одесі: горить триповерховий житловий будинок

Сьогодні вранці у будинку на Олександрівському проспекті спалахнула пожежа, яка охопила відразу кілька квартир на різних поверхах

Сьогодні вранці у будинку на Олександрівському проспекті спалахнула пожежа, яка охопила відразу кілька квартир на різних поверхах

Фото: Думська

Вогонь вже охопив кілька квартир на різних поверхах і перейшов на дах. Жителям вдалося вчасно покинути квартири разом із домашніми улюбленцями.

Про це повідомляють одеські ЗМІ, пише RegioNews. За словами очевидців, займання виникло на третьому поверсі, вогонь швидко перекинувся на дах і балкон другого поверху. Офіціанти розташованої на першому поверсі піцерії "Оліо" почали негайно рятувати парасольки літнього майданчика, столи і стільці. На місце прибули рятувальники і розпочали боротьбу з вогнем. На місці перебуває близько десяти пожежних розрахунків. За попередніми даними, їм вдалося локалізувати вогонь в квартирі, але дах продовжує горіти. Про постраждалих та причини займання поки нічого не відомо. Нагадаємо, 9 липня на трасі Одеса-Миколаїв загорілося два автомобілі, є жертви.

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