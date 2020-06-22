Буковина: на реке Черемош прорвало дамбу

Под угрозой затопления почти сто домохозяйств села Банилов Вижницкого района

Под угрозой затопления почти сто домохозяйств села Банилов Вижницкого района

Фото: ГСЧС

На место происшествия выехали представители Черновицкой ОГА для решения вопроса о возможности отселения жителей в зоне бедствия. Аварийная бригада и техника БУВР Прут и Сирет работает на месте происшествия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на БУВР Прут и Сирет.

В пределах сел и Слобода Банилов-Банилов, Вижницкого района на поврежденных участках дамб № 5 на реке Черемош (бассейн реки Прут), происходит перелив паводковых вод реки Черемош через тело дамбы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели. Изучают возможности оперативного отселения людей из зоны стихийного бедствия.

Как известно, дамбу возле Банилова начали укреплять еще несколько недель назад (см. видео), однако водная стихия оказалась сильнее.

#новиниЧЕ Что происходит возле дамбы в Банилові Вижницкого района..... Если будет сильный дождь, то этой ночью может вода пойти по селу... Опубликовано Chernivtsigram Суббота, 13 июня 2020 г.

Кроме того, в селе Розтоки Путильского района большая вода смыла дорогу. Прекращено движение на временном мосту через реку Черемош, которая соединяет село с пгт. Путила.

#новиниЧЕ тем временем в Розтоках вода размывает дорогу:( видео от @mashenkaaaaa___ СПРАВКА: #Ростоки — село в Украине, в Черновицкой области, Путильском районе. Опубликовано Chernivtsigram Понедельник, 22 июня 2020 г.

Мост в селе Маршинцы Новоселицкого района, который соединяет Герцаевский и Новоселицкий районы, тоже затопило. Как сообщил председатель Новоселицкой РГА Олег Мельничук, уровень воды в реке Прут на этом участке поднялся до пяти метров,

Ситуация осложняется тем, что прогноз погоды неблагоприятный, дожди будут идти еще три дня, а уже завтра ожидается вторая волна паводка.

Напомним, отрезанным от мира из-за непогоды жителям Прикарпатья доставляют продукты вертолетом