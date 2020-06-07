У Миколаєві сталася стрілянина на зупинці маршрутки
У Миколаєві на зупинці трапилася стрілянина. Невідомі відкрили вогонь по людях, які чекали маршрутку, поранили двох чоловіків і втекли
Про це пише Regionews з посиланням на ГУ НП Миколаївської області.
Повідомлення про те, що на кінцевій зупинці одного з транспортних маршрутів на вулиці Лазурній у мікрорайоні Намив невідомі стріляли у двох чоловіків та зникли з місця події, до поліції надійшло близько 18:00.
Обидва постраждалих були доставлені до медичних закладів, де, після огляду, одному з чоловіків із пораненням ніг призначили амбулаторне лікування, інший із пораненням плеча перебуває в операційному блоці.
На місці події продовжують працювати поліцейські Заводського відділу поліції.
Правоохоронці встановлюють особи та місцезнаходження зловмисників.
Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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