У Львові грабіжники викрали у підприємця 4,5 млн грн

Нападників вдалося затримати одразу після скоєння злочину

Нападників вдалося затримати одразу після скоєння злочину

Фото: МВС

9 червня у Сихівському районі Львова зловмисники напали на підприємця та відібрали у нього сумку із 4,5 мільйонами гривень.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, група із чотирьох осіб вирвали з рук місцевого валютника сумку із грошима. При цьому вони використали балончик із сльозогінним газом.

Правоохоронцям вдалося затримати нападників одразу після скоєння злочину, вони чинили опір поліцейським та намагалися втекти.

Всі вони є місцевими мешканцями, один з них раніше був засуджений за вчинення тяжкого злочину. Під час затримання зловмисники чинили опір правоохоронцям та намагалися втекти", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що зловмисники стежили за підприємцем, який веде діяльність на території місцевого ринку, їхні дії кваліфіковані як розбій.

За інформацією місцевого видання "Варта-1", інцидент трапився на вулиці Хоткевича у дворі житлового будинку, де були присутні діти, також було чутно постріли.

Нагадаємо, екскерівника Львівської ОДА підозрюють у завданні збитків на 7 мільйонів.