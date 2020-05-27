На Буковині антитіла до COVID-19 має майже кожний п`ятий протестований

У Чернівецькій області ІФА-аналіз пройшли 400 людей

У Чернівецькій області ІФА-аналіз пройшли 400 людей

Майже кожен п’ятий, хто здав ІФА-тест у Чернівецькому обласному шкірно-венерологічному диспансері, має антитіла до коронавірусу.

Про це розповіла завідувачка лабораторії диспансеру Тетяна Гожда, пише RegioNews з посиланням на "Суспільне Буковина”.

В лабораторії протестували 400 людей, 87 з них — мали антитіла. Це свідчить про те, що людина перехворіла на COVID-19", - повідомила завідувачка лабораторії.

Тетяна Гожда додала, що у обласному диспансері ІФА-тести на антитіла проводять вже місяць. Пройти його може кожен охочий, втім послуга — платна.

Сьогодні також стали відомі результати ІФА-тестування медиків львівської лікарні швидкої допомоги.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляв, що ІФА-тестування в першу чергу, будуть проводити людям з симптомами і клінічними проявами коронавіруса, а також контактним особам, навіть якщо симптомів COVID-19 немає. Також будуть тестуватися всі групи ризику.