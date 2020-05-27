10:13  27 травня
Мер Черкас Бондаренко подав в суд на президента Зеленського
09:51  27 травня
В Україні число інфікованих коронавірусом збільшилося на 321 людини
08:49  27 травня
Ситуація на Донбасі: за минулу добу загинув український військовослужбовець
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
27 травня 2020, 15:19 3

На Буковині антитіла до COVID-19 має майже кожний п`ятий протестований

Читайте также
на русском языке
27 травня 2020, 15:19 3
Читайте также на русском языке
У Чернівецькій області ІФА-аналіз пройшли 400 людей
У Чернівецькій області ІФА-аналіз пройшли 400 людей

Майже кожен п’ятий, хто здав ІФА-тест у Чернівецькому обласному шкірно-венерологічному диспансері, має антитіла до коронавірусу.

Про це розповіла завідувачка лабораторії диспансеру Тетяна Гожда, пише RegioNews з посиланням на "Суспільне Буковина”.

В лабораторії протестували 400 людей, 87 з них — мали антитіла. Це свідчить про те, що людина перехворіла на COVID-19", - повідомила завідувачка лабораторії.

Тетяна Гожда додала, що у обласному диспансері ІФА-тести на антитіла проводять вже місяць. Пройти його може кожен охочий, втім послуга — платна.

Сьогодні також стали відомі результати ІФА-тестування медиків львівської лікарні швидкої допомоги.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляв, що ІФА-тестування в першу чергу, будуть проводити людям з симптомами і клінічними проявами коронавіруса, а також контактним особам, навіть якщо симптомів COVID-19 немає. Також будуть тестуватися всі групи ризику.


Буковина Чернівці коронавірус тести ІФА-аналіз COVID-19
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Стали відомі перші результати ІФА-тестування у Львові
27 травня 2020, 13:49
Спалах COVID-19 на Закарпатті: люди масово відмовляються від тестування
27 травня 2020, 11:59
В Україні число інфікованих коронавірусом збільшилося на 321 людини
27 травня 2020, 09:51
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 травня 2020, 21:55
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Іван Галунга
Всі блоги »
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Всі досьє »