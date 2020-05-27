Спалах COVID-19 на Закарпатті: люди масово відмовляються від тестування

Раніше повідомлялося, що село закрили на карантин і повинні поставити блокпости

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Раніше повідомлялося, що село закрили на карантин і повинні поставити блокпости

У селі Липча, що в Закарпатській області, люди відмовляються проходити тестування на коронавірус.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на коментар голови Хустської РДА Михайла Поповича "Укринформу".

"Так, дійсно, у нас є рішення районної комісії ТЕБ та НС про посилення карантинного режиму у селі Липча через спалах коронавирусной інфекції. Втім, вчора не вдалося встановити блокпост, також не протестували населення - люди відмовились від тестування, вони налякані і не сприймають ніяких аргументів", - сказав Попович.

За його словами, в селі є десяток людей з вираженою симптоматикою коронавірусу, сьогодні потупило ще три звернення до медиків від нових людей, у яких теж симптоми COVID-19. Тому в село спрямована ще одна бригада медиків, які будуть намагатися протестувати населення

Також в селі очікують встановлення блокпосту, який так досі і не встановили.

"Він необхідний для обмеження руху в межах села і запобігання поширення інфекції", - сказав Попович.

Нагадаємо, рішення про посилення карантину в Липче ухвалили в понеділок, 25 травня, через спалах коронавірусу - його виявили у 8 людина в селі.

У неділю, 24 травня, у іншому закарпатському селі Ворочево в Перечинському районі був введений карантин і обмеження в'їзду і виїзду через спалах коронавірусу.