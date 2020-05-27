На Буковине антитела к COVID-19 имеет почти каждый пятый протестированный

В Черновицкой области ИФА-анализ прошли 400 человек

В Черновицкой области ИФА-анализ прошли 400 человек

Почти каждый пятый, кто сдал ИФА-тест в Черновицком областном кожно-венерологическом диспансере, имеет антитела к коронавирусу.

Об этом рассказала заведующая лаборатории диспансера Татьяна Гожда, пишет RegioNews со ссылкой на "Общественное Буковина”.

В лаборатории протестировали 400 человек, 87 из них имели антитела. Это свидетельствует о том, что человек переболел COVID-19", - сообщила заведующая лаборатории.

Татьяна Гожда добавила, что в областном диспансере ИФА-тесты на антитела проводят уже месяц. Пройти его может каждый желающий, впрочем услуга — платная.

Сегодня стали известны результаты ИФА-тестирования медиков львовской больницы скорой помощи.

Напомним, министр здравоохранения'я Украины Максим Степанов заявлял, что ИФА-тестирования в первую очередь, будут проводить людям с симптомами и клиническими проявлениями коронавируса, а также контактным лицам, даже если симптомов COVID-19 нет. Также будут тестироваться все группы риска.