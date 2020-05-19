Чернівці не знайдуть кошти, аби самостійно вийти з транспортної ізоляції - мер Каспрук
Міський голова Чернівців вважає, що без державної підтримки у Чернівцях неможливо розв`язати транспортну проблему
Чернівці мають кілька системних проблем, які без підтримки держави не вирішити. Місто перебуває в певній транспортній ізоляції – тяжко і довго добиратися залізницею та автомобільним транспортом, фактично не працює аеропорт.
Про транспортний колапс у Чернівцях Олексій Каспрук розповів у ексклюзивному інтерв`ю Regionews.
Маємо відкритий ще у 1933 аеропорт, який потребує реконструкції та модернізації. Вже є проект, потрібно понад півмільярда гривень, без допомоги держави або концесії не обійтися. Вже кілька років просимо 211 млн грн на капремонт вулиці Хотинської, яка є частиною дороги державного значення і, фактично, виконує роль об’їзної. Самостійно, особливо після епідемії, місто таких коштів на ці роботи не знайде", - розповів міський голова Чернівців.
Мер скаржиться також на проблема зсувів та підтоплень у місті. Кожна потужна злива підточує центральний залізничний вокзал та прилеглу площу, і це триває ще з минулого століття. Аби вирішити проблему потрібно фахове проектно-інженерне рішення та великі кошти, яких місто не має.
Повний текст ексклюзивного інтерв`ю з міським головою Олексієм Каспруком читайте тут.
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