Чернівці не знайдуть кошти, аби самостійно вийти з транспортної ізоляції - мер Каспрук

Реконструкції потребують аеропорт, залізничний вокзал та автошляхи до Чернівців

Реконструкції потребують аеропорт, залізничний вокзал та автошляхи до Чернівців

Чернівці мають кілька системних проблем, які без підтримки держави не вирішити. Місто перебуває в певній транспортній ізоляції – тяжко і довго добиратися залізницею та автомобільним транспортом, фактично не працює аеропорт.

Про транспортний колапс у Чернівцях Олексій Каспрук розповів у ексклюзивному інтерв`ю Regionews.

Маємо відкритий ще у 1933 аеропорт, який потребує реконструкції та модернізації. Вже є проект, потрібно понад півмільярда гривень, без допомоги держави або концесії не обійтися. Вже кілька років просимо 211 млн грн на капремонт вулиці Хотинської, яка є частиною дороги державного значення і, фактично, виконує роль об’їзної. Самостійно, особливо після епідемії, місто таких коштів на ці роботи не знайде", - розповів міський голова Чернівців.

Мер скаржиться також на проблема зсувів та підтоплень у місті. Кожна потужна злива підточує центральний залізничний вокзал та прилеглу площу, і це триває ще з минулого століття. Аби вирішити проблему потрібно фахове проектно-інженерне рішення та великі кошти, яких місто не має.

Повний текст ексклюзивного інтерв`ю з міським головою Олексієм Каспруком читайте тут.

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