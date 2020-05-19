09:11  19 травня
Шмигаль розповів, коли в Україні відкриють метро і дитячі садки
16:20  19 травня
На вечірку в одеський клуб прийшов відвідувач з живим левеням
16:57  19 травня
Росія перекинула на Донбас нові танки та боєприпаси
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
19 травня 2020, 18:32 2

Чернівці не знайдуть кошти, аби самостійно вийти з транспортної ізоляції - мер Каспрук

Читайте также
на русском языке
19 травня 2020, 18:32 2
Читайте также на русском языке
Реконструкції потребують аеропорт, залізничний вокзал та автошляхи до Чернівців
Реконструкції потребують аеропорт, залізничний вокзал та автошляхи до Чернівців

Міський голова Чернівців вважає, що без державної підтримки у Чернівцях неможливо розв`язати транспортну проблему

Чернівці мають кілька системних проблем, які без підтримки держави не вирішити. Місто перебуває в певній транспортній ізоляції – тяжко і довго добиратися залізницею та автомобільним транспортом, фактично не працює аеропорт.

Про транспортний колапс у Чернівцях Олексій Каспрук розповів у ексклюзивному інтерв`ю Regionews.

Маємо відкритий ще у 1933 аеропорт, який потребує реконструкції та модернізації. Вже є проект, потрібно понад півмільярда гривень, без допомоги держави або концесії не обійтися. Вже кілька років просимо 211 млн грн на капремонт вулиці Хотинської, яка є частиною дороги державного значення і, фактично, виконує роль об’їзної. Самостійно, особливо після епідемії, місто таких коштів на ці роботи не знайде", - розповів міський голова Чернівців.

Мер скаржиться також на проблема зсувів та підтоплень у місті. Кожна потужна злива підточує центральний залізничний вокзал та прилеглу площу, і це триває ще з минулого століття. Аби вирішити проблему потрібно фахове проектно-інженерне рішення та великі кошти, яких місто не має.

Повний текст ексклюзивного інтерв`ю з міським головою Олексієм Каспруком читайте тут.

Також читайте: "На манеже все те же" - мер Чернівців Каспрук про місцеві вибори

Мер Чернівців Каспрук розповів про помилки обласної влади під час карантину


транспорт вокзал Чернівці дороги мер горсовет аеропорт Олексій Каспрук
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Мер Чернівців Каспрук розповів про помилки обласної влади під час карантину
19 травня 2020, 15:16
"На манеже все те же" - мер Чернівців Каспрук про місцеві вибори
19 травня 2020, 12:33
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 травня 2020, 22:18
Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
14 травня 2020, 13:26
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Останні Популярні
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Філатов Борис
Міський голова Дніпра
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Всі досьє »