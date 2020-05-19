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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
19 травня 2020, 12:33 13

"На манеже все те же" - мер Чернівців Каспрук про місцеві вибори

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19 травня 2020, 12:33 13
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Міський голова Чернівців спрогнозував склад Чернівецької міської ради після виборів восени
Сторінка Олексія Kаспрука у Facebook
Міський голова Чернівців спрогнозував склад Чернівецької міської ради після виборів восени

Олексій Каспрук вважає, що третині депутатів міської ради Чернівців вдасться зберегти свій мандат

Мер Чернівців розповів про своє бачення передвиборної гонки у Чернівцях.

Про кількість основних кандидатів на крісло мера і депутатські мандати на місцевих виборах восени Олексій Каспрук розповів у ексклюзивному інтерв`ю Regionews.

На думку міського голови Чернівців, кандидатів у депутати багато, але деякі з них демонструють популізм, а не бачення шляхів розвитку міста

Кандидатів буде багато. Добре, якби вони демонстрували своє бачення розвитку міста та шляхи його втілення. Але наразі бачу, як окремі активісти та місцеві політики починають свою виборчу кампанію з популізму, - розповів Каспрук.

Остаточного рішення про те, чи балотуватиметься нинішній мер на другий строк, у Каспрука ще немає, однак політичних опонентів він не боїться.

… Якщо прийму рішення балотуватися у мери, майбутніх конкурентів не боююсь. Хочу бачити серед них достойних, які справді вболівають за долю міста, а не керуються лише власними політичними та особистими амбіціями…. Бо наразі, як кажуть, "на манеже все те же", - резюмував Каспрук.

Щодо складу міської ради після виборів, то на думку голови, депутатський мандат вдається поновити майже третині депутатів, тому у новій раді після виборів можуть відродитися старі корупційні схеми.

Повний текст ексклюзивного інтерв`ю з міським головою Олексієм Каспруком читайте тут.


Чернівці Олексій Каспрук мер горсовет вибори
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