Черновцы не найдут средства, чтобы самостоятельно выйти из транспортной изоляции - мэр Каспрук

В реконструкции нуждаются аэропорт, железнодорожный вокзал и автодороги до Черновцов

В реконструкции нуждаются аэропорт, железнодорожный вокзал и автодороги до Черновцов

Черновцы имеют несколько системных проблем, которые без поддержки государства не решить. Город находится в определенной транспортной изоляции – тяжело и долго добираться по железной дороге и автомобильным транспортом, фактически не работает аэропорт.

О транспортном коллапсе в Черновцах Алексей Каспрук рассказал в эксклюзивном интервью Regionews.

Имеем открытый еще в 1933 аэропорт, который нуждается в реконструкции и модернизации. Уже есть проект, нужно более полумиллиарда гривен, без помощи государства или концессии не обойтись. Уже несколько лет просим 211 млн грн на капремонт улицы Хотинской, которая является частью дороги государственного значения и, фактически, выполняет роль объездной. Самостоятельно, особенно после эпидемии, город таких средств на эти работы не найдет", - рассказал городской председатель Черновцов.

Мэр жалуется также на проблему оползней и подтоплений в городе. Каждый мощный ливень подтачивает центральный железнодорожный вокзал и прилегающую территорию, и это продолжается еще с прошлого века. Чтобы решить проблему нужно специализированное проектно-инженерное решение и большие средства, которых город не имеет.

Полный текст эксклюзивного интервью с городским головой Алексеем Каспрук читайте тут.

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