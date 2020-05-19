"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості

Олексій Каспрук, очільник міста, яке постійно посідає останні місця у рейтингу комфортності обласних центрів та перші у рейтингу найбільш корумпованих розповів RegioNews в ексклюзивному інтерв'ю, чому не боїться конкурентів на місцевих виборах, про стосунки з головою ОДА, комунікацію з центральною владою та про премії чиновникам під час карантину

Фото: facebook/Олексій-Каспрук

Олексій Каспрук, очільник міста, яке постійно посідає останні місця у рейтингу комфортності обласних центрів та перші у рейтингу найбільш корумпованих розповів RegioNews в ексклюзивному інтерв'ю, чому не боїться конкурентів на місцевих виборах, про стосунки з головою ОДА, комунікацію з центральною владою та про премії чиновникам під час карантину

Впродовж останніх років Чернівці постійно посідають останні місця у рейтингах регіонального розвитку. Чому чернівчани, які обрали вас мером, не вважають своє місто комфортним для життя?

У Чернівцях, як і в інших містах, є проблеми. В першу чергу у міській інфраструктурі - це дороги, інженерні мережі, громадський транспорт. Люди хочуть комфорту – капітально відремонтованих доріг та тротуарів, сучасного громадського транспорту, оновлених лікарень, шкіл та дитсадків. Це правильне бажання. Однак для його виконання потрібні значні капіталовкладення. За останній час на реалізацію чотирьох інфраструктурних проектів з модернізації систем водо- та теплопостачання, підвищення енергоефективності шкіл, дитсадків, лікарень ми залучили інвестицій на суму 42,8 млн євро, з яких 10,65 млн євро – гранти. Окрім того, на реалізацію проектів за різними іншими програмами отримано 12 грантів на суму понад 2 млн євро. Однак кредитні проекти за кошти міжнародних інституцій реалізуються повільно, люди не бачать результат одразу, і це викликає невдоволення. Маємо негативну практику з оновленням громадського транспорту, коли депутати відмовилися від кредиту ЄБРР на оновлення тролейбусного парку та не дозволили закупити у лізинг автобуси, хоча такими кредитами скористалися майже усі міста. В результаті у Чернівцях маємо старі тролейбуси, маршрутки у жахливому стані, диктат приватних перевізників і величезне невдоволення мешканців.

У рейтингах корумпованості Чернівці посідають "почесне" перше місце. Прокоментуйте, у чому причини такого"лідерства"?

Не чув про такий рейтинг. Знаю, що за результатами муніципального опитування визначався індекс кількості корупційних випадків у медицині. І Чернівці разом з Харковом і Одесою потрапили до трійки лідерів. Тобто, респонденти мали досвід хабарів у цій сфері. В первинній ланці медицини після реформування це явище вже зникає. Вірю, що друга хвиля реформи медицини подолає такі прояви й у лікарнях. На місцевому рівні ми також працюємо над тим, щоб міська медицина мала сучасне обладнання і якісні медичні послуги стали більш доступними для мешканців. Хочу, щоб з наступного року стало правилом – не менше 10% міського бюджету розвитку йде на розвиток медицини. Пандемія коронавірусу продемонструвала, як важливо для безпеки і комфорту мати сучасні, забезпечені необхідним обладнанням лікарні та фахових лікарів. А це дорого коштує.

Чи плануєте ви брати участь у місцевих виборах-2020? Якщо ні, то чим будете займатися після завершення своєї каденції?

Наразі не до думок про участь у виборах. Вже три місці кожен мій робочий день починається з того, що я перевіряю, чи мають все необхідне лікарі аби рятувати людей з важким перебігом хвороби на коронавірус. Намагаюся забезпечити життєдіяльність міста в умовах карантину.

Життя змінилося, і це впливає на бачення майбутнього. Тому остаточного рішення щодо участі у виборах ще не прийняв. Посада мера не є довічною. Завжди готовий застосувати свої знання та досвід в іншій сфері. Маю інженерну та економічну освіту, працював на виробництві, займався бізнесом в ІТ-сфері, є досвід проектного менеджменту. Тож, завжди знайду чим зайнятися.

Можете приблизно спрогнозувати кількість основних кандидатів на крісло мера на місцевих виборах восени? А також те, хто увійде до нового складу депутатів міської ради?

Кандидатів буде багато. Добре, якби вони демонстрували своє бачення розвитку міста та шляхи його втілення. Але наразі бачу, як окремі активісти та місцеві політики починають свою виборчу кампанію з популізму. Не думаю, що чернівчани на це купляться. Тому якщо прийму рішення балотуватися у мери, майбутніх конкурентів не боююсь. Хочу бачити серед них достойних, які справді вболівають за долю міста, а не керуються лише власними політичними та особистими амбіціями. І такі кандидати у Чернівцях є. Побачимо, чи буде у них бажання взяти участь у виборчих перегонах. Бо наразі, як кажуть, "на манеже все те же".

Щодо складу міської ради після виборів, то маю перевірений часом досвід – при будь-якому виборчому законодавстві депутатський мандат вдається поновити майже третині депутатів. З одного боку це добре. А з іншого така ситуація не приносить користь місцевому самоврядуванню, оскільки серед цієї третини не завжди найкращі. І через це вже за кілька місяців у "новообраному" складі міської ради відроджуються старі корупційні схеми. І якщо мер, незалежно від його прізвища, не хоче брати участі у цих депутатських оборудках, то активно застосовується інструмент вето. Це переростає у протистояння депутатського корпусу і мера і шкодить розвитку міста.

Які стосунки у вас склалися з головою ОДА Сергієм Осачуком? Чи знаходите ви порозуміння з питань забезпечення нормальної життєдіяльності міста, особливо в період карантину?

Сергія Осачука головою ОДА призначив президент України. Він представник президента і уряду в області, який повинен впроваджувати державницьку політику. Наше спільне завдання – втілювати у життя урядові рішення, тут не може бути суперечок.

Але є різний погляд на певні тактичні речі. Зокрема, і з питань забезпечення нормальної життєдіяльності міста, особливо в період карантину. Наприклад, з самого початку ОДА навіть не розглядала міські комунальні лікарні як опорні для лікування хворих на Covid-19. Першу таку лікарню ми готували на свій ризик. На сьогодні хворих на коронавірус вже приймають усі три міські комунальні лікарні і вільних місць там практично немає.

Так само вважаю, що помилковим було рішення в пік епідемії закрити продуктові магазини на вихідні дні і оголосити про це людям напередодні. Природньо, що в останню мить всі кинулися запасатися продуктами, в магазинах утворилися черги, що погіршило епідеміологічну ситуацію в місті.

Так само по–різному ми дивилися на заборону працювати продовольчим ринкам. Їх у Чернівцях сімнадцять, люди звикли купувати там продукти, закриття створило додаткове навантаження на супермаркети. Такі суперечливі моменти є. Та це все - робочі ситуації, які можна обговорювати і спільно вирішувати, щоб не припускатися помилок надалі.

Оцініть рівень комунікації центральної і місцевої влади в Україні на прикладі Чернівців.

Комунікації ніколи не буває забагато. Під час епідемії президент та прем’єр-міністр регулярно проводять селекторні наради за участю міських голів і збирають пропозиції. До одних прислуховуються, до інших – ні, але діалог відбувається постійно.

Чернівці стали містом, де офіційно було зареєстровано перший випадок захворювання на Covid -19. На жаль, ця сумна першість за кількістю хворих залишається і зараз. Тому багато карантинних обмежень ми впроваджували раніше за центральну владу. Наш досвід і пропозиції враховувалися під час прийняття рішень на державному рівні. Але в окремих випадках центральна влада не завжди можуть врахувати реалії і особливості ситуації в регіоні. Потрібно більше давати повноважень громадам та органам місцевого самоврядування.

Чернівці мають кілька системних проблем, які без підтримки держави не вирішити. Місто перебуває в певній транспортній ізоляції – тяжко і довго добиратися залізницею та автомобільним транспортом. Це гальмує розвиток регіону, відлякує інвесторів, не дає можливості ефективно використати туристично-рекреаційний потенціал, сповільняє мобільність населення. Маємо відкритий ще у 1933 аеропорт, який потребує реконструкції та модернізації. Вже є проект, потрібно понад півмільярда гривень, без допомоги держави або концесії не обійтися. Вже кілька років просимо 211 млн грн на капітальний ремонт вулиці Хотинської, яка є частиною дороги державного значення і, фактично, виконує роль об’їзної. Самостійно, особливо після епідемії, місто таких коштів на ці роботи не знайде. Є у нас й проблема зсувів та підтоплень. Зокрема, кожна потужна злива підточує центральний залізничний вокзал та прилеглу площу, це триває ще з минулого століття. Потрібно фахове проектно-інженерне рішення та великі кошти, яких місто не має.

Чи підраховували втрати міського бюджету від каратину? Скільки коштів з бюджету перенаправлено на боротьбу з пандемією, які проєкти не будуть профінансовані через перерозподіл коштів?

Міський бюджет вже недоотримав 62,6 млн грн, а загалом втрати будуть значно більшими. У травні – червні не надійде щонайменше 15 млн грн ПДФО та єдиного податку, окрім того, впали надходження від орендної плати, паркування, туристичного збору, адмінпослуг. Не можемо розраховувати й на те, що виконаємо плани надходжень від приватизації комунального майна, продажу землі. Найбільші втрати очікується від зменшення находжень ПДФО, адже бізнесу важко вийти із карантину, падають обсяги, скорочуються робочі місця. Великих збитків зазнають комунальні підприємства - населення не оплачує їхні послуги, вони нарощують борги, не можуть вчасно розрахуватися за енергоносії та виплачувати зарплату.

На протидію поширенню коронавірусу з міського бюджету виділили 99,3 млн грн. Довелося відмовитися від багатьох капітальних видатків, окрім тих, що спрямовані на ремонт та утримання доріг і інженерних мереж, дотримання санітарного стану та підтримку комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.

З міського бюджету забезпечуємо виплату зарплат бюджетникам. Зарплата медиків з 1 квітня фінансується за рахунок коштів НСЗУ, освітяни отримують гроші за рахунок державної субвенції, частину доплачуємо з міського бюджету, заборгованості поки що немає. Є проблеми з виплатою зарплат на окремих комунальних підприємствах, зокрема, на "Чернівцітеплокомуненерго". Однак ресурсів міського бюджету до кінця року на отакі нагальні видатки може й не вистачити. Працюємо над тим, як в нових умовах активізувати економіки і збільшити надходження до бюджету.

Тим не менш у соцмережах пишуть, що ви не відмовилися від преміювання працівників міської ради на період карантину…

Преміювання працівників міської ради є обов’язковою складовою заробітної плати чиновника, це передбачено законодавством та прописано у колективному договорі, де й визначено, з яких причин службовця цієї премії можуть позбавити. У березні я запропонував працівникам мерії, у першу чергу керівникам виконавчих органів, відмовитися від частини преміювання. Колеги добровільно написали заяви з проханням зменшити розмір премій і стали отримувати на 30% менше.

А загалом інформаційні провокації, різні фейки та байки, якщо вони не несуть загрози міському господарству чи людям, не коментую.