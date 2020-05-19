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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
19 травня 2020, 15:16 2

Мер Чернівців Каспрук розповів про помилки обласної влади під час карантину

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19 травня 2020, 15:16 2
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У мера і голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука були одні завдання, але різна тактика протистояння коронавірусу
Фото: сторінка Олексія Каспрука в Facebook
У мера і голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука були одні завдання, але різна тактика протистояння коронавірусу

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук вважає помилковими окремі рішення обласної влади щодо деяких протиепідемічних заходів під час карантину

Про методи вирішення завдань уряду під час карантину Олексій Каспрук розповів у ексклюзивному інтерв`ю Regionews.

У нас з Сергієм Осачуком різний погляд на певні тактичні речі. Зокрема, і з питань забезпечення нормальної життєдіяльності міста, особливо в період карантину, - розповів мер Чернівців.

Прикладами помилок обласної влади мер вважає рішення в пік епідемії закрити продуктові магазини на вихідні дні і оголосити про це людям напередодні. В магазинах утворилися черги, що погіршило епідеміологічну ситуацію в місті.

Недоцільним мер вважає також заборону працювати продовольчим ринкам, що створило додаткове навантаження на супермаркети.

Повний текст ексклюзивного інтерв`ю з міським головою Олексієм Каспруком читайте тут.

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Чернівці Олексій Каспрук Сергій Осачук карантин ОДА горсовет
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