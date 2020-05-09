Мер Дніпра Філатов хоче відправити на Буковину лікарів для боротьби з COVID-19

Міський голова Дніпра звернувся до головному санлікаря України з проханням створити юридичну процедуру для перекидання медпрацівників між містами

Фото: liga.net

Міський голова Дніпра звернувся до головному санлікаря України з проханням створити юридичну процедуру для перекидання медпрацівників між містами

Міський голова Дніпра Борис Філатов має намір організувати відправку лікарів-добровольців у Чернівецьку область для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Про це Філатов сказав в ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера на каналі "Україна", пише RegioNews.

Я буду оголошувати збір добровольців, які зможуть поїхати в Чернівці. У нас ситуація складна, але контрольована, а ось, наприклад, у Чернівцях зовсім недобре. Тому, якщо ми говоримо про те, що ми єдина країна, що повинні допомагати один одному, що країна сильна територіальними громадами, то повинні протягувати руку один одному", - сказав Філатов.

Мер Дніпра звернувся до головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка з проханням створити юридично правильну процедуру переведення лікарів в інше місто, для того, щоб впоратися з різною епідемічної навантаженням в регіонах.

Нагадаємо, В Україні підтвердили вже 14710 випадків COVID-19 .

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