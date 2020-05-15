Двоє буковинських хакерів украли майже мільйон гривень
Кіберполіцейські Чернівецької області викрили двох братів, які за допомогою шкідливого програмного забезпечення втручалися в роботу автоматизованих систем.
Конфіденційну інформацію з акаунтів двоє братів-буковинців збували на закритих форумах. За рік від злочинної діяльності фігуранти "заробили" близько мільйона гривень.
Про це пише Regionews з посиланням на сайт кіберполіції України.
Встановлено, що програма підбирала логіни та паролі до облікових записів популярних у всьому світі Інтернет-ресурсів. Далі отримані файли з конфіденційною інформацією зловмисники збували на закритих хакерських форумах, а також у месенджерах. Крім цього, з акаунтів, що мали активний грошовий баланс, частково виводили кошти на підконтрольні банківські рахунки.
Підчас обшуків і огляду вилученої комп’ютерної техніки виявлено 55 тисяч файлів, на яких зафіксовано більше 1,5 мільйона облікових записів громадян різних країн світу.
Триває досудове розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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