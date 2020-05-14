У Кривому Розі через недбалість лікаря померли пацієнти

На Дніпропетровщині лікар самовільно виписувала пацієнтів

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На Дніпропетровщині лікар самовільно виписувала пацієнтів

У Кривому Розі Дніпропетровської області через недбалість головного лікаря міської лікарні №4 Людмили Мірянової померли два пацієнти, яких вона самовільно виписала зі стаціонару.

Про це інформують RegioNews із посиланням на Криворізьке міське управління охорони здоров'я.

6 травня головний лікар четвертої криворізької міськлікарні одноосібно ухвалила рішення про виписку 15 пацієнтів, які лікувалися в стаціонарі. ПЛР-тестування підтвердило у всіх хворих COVID-19. Незважаючи на це, медик відправила людей на самоізоляцію за місцем проживання під наглядом сімейного лікаря.

Щойно про ситуацію довідався начальник міського управління охорони здоров'я Костянтин Мурашко, усім виписаним 15-ти пацієнтам одразу запропонували стаціонарне лікування в інфекційній лікарні. До медичного закладу відправили комісію.

14 травня пресслужба Дніпропетровської облдержадміністрації повідомила, що двоє пацієнтів, яких Мірянова відправила на самоізоляцію, померли.

Проте голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник не вірить у винуватість головної лікарки. Каже, що у своїх діях вона керувалася професійною логікою.

"Думаю, дуже рано говорити про те, що є провина головного лікаря. Треба все ретельно дослідити, є моменти, з якими наші лікарі стикаються вперше. Відправляючи людей без симптомів на самоізоляцію додому, вона таким чином очевидно керувалася тим, що вберігає інших пацієнтів від контактів. Є логіка в цих діях”, - сказав Олійник.

Зараз Людмилу Мірянову тимчасово усунули від роботи. З журналістами вона не спілкується та свої дії ніяк не коментує. У місті готуються перевірити на наявність коронавірусної інфекції усіх працівників Криворізької лікарні №4.

Як писали RegioNews раніше, станом на 14 травня в Україні зафіксовано 422 нові випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість хворих зросла до 16847.