10:05  14 мая
Коронавирус в Украине: впервые выздоровело больше людей, чем заболело
17:21  14 мая
Минюст планирует выпустить из тюрем три тысячи заключенных
16:20  14 мая
Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
14 мая 2020, 15:46 14

В Черновцах с подозрением на коронавирус умер пятимесячный ребенок

Читайте також
українською мовою
14 мая 2020, 15:46 14
Читайте також українською мовою
У ребенка была ВИЧ-инфекция и врожденный порок сердца, мальчик родился у ВИЧ-положительной матери
У ребенка была ВИЧ-инфекция и врожденный порок сердца, мальчик родился у ВИЧ-положительной матери

В Черновцах умер пятимесячний мальчик с подозрением на COVID-19. Ребенок имел ВИЧ-положительный статус, врожденный порок сердца и двустороннюю пневмонию.

Мать больного ребенка была неблагосклонна к лечению, последние месяцы не появлялась на осмотр к педиатру. Мальчик скончался в областной детской больнице.

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

Кроме ребенка, за сутки на Буковине умерло еще четверо больных коронавирусом – трое людей старше 75-ти лет с сопутствующими хроническими болезнями и 52-летняя женщина с ожирением и гипертонией.

В целом в Черновицкой области зафиксировано 98 летальных случаев коронавируса. Выздоровели 464 больных. Общая численность инфицированных по области от первого установленного случая - 2516 человек

За прошедшие сутки (13.05.2020) в области было зафиксировано 72 новых случая COVID-19 География распространения новых...

Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Четверг, 14 мая 2020 г.

Читайте также: Коронавирус в Украине: впервые выздоровело больше людей, чем заболело

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)


коронавирус Черновцы смерти больницы дети статистика больные
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Кривом Роге из-за халатности врача скончались пациенты
14 мая 2020, 13:50
Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
14 мая 2020, 13:26
Мэр Черновцов считает "странным" решение области о делегировании "карантинных" полномочий
14 мая 2020, 11:38
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
14 мая 2020, 16:09
Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04
Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58
Коронавирус: самое важное за сутки
12 мая 2020, 18:30
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
Последние Популярные
Иван Галунга
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Все досье »