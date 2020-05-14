В Черновцах с подозрением на коронавирус умер пятимесячный ребенок

У ребенка была ВИЧ-инфекция и врожденный порок сердца, мальчик родился у ВИЧ-положительной матери

У ребенка была ВИЧ-инфекция и врожденный порок сердца, мальчик родился у ВИЧ-положительной матери

В Черновцах умер пятимесячний мальчик с подозрением на COVID-19. Ребенок имел ВИЧ-положительный статус, врожденный порок сердца и двустороннюю пневмонию.

Мать больного ребенка была неблагосклонна к лечению, последние месяцы не появлялась на осмотр к педиатру. Мальчик скончался в областной детской больнице.

Об этом сообщили в Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

Кроме ребенка, за сутки на Буковине умерло еще четверо больных коронавирусом – трое людей старше 75-ти лет с сопутствующими хроническими болезнями и 52-летняя женщина с ожирением и гипертонией.

В целом в Черновицкой области зафиксировано 98 летальных случаев коронавируса. Выздоровели 464 больных. Общая численность инфицированных по области от первого установленного случая - 2516 человек

За прошедшие сутки (13.05.2020) в области было зафиксировано 72 новых случая COVID-19 География распространения новых... Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Четверг, 14 мая 2020 г.

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