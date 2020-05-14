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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
14 травня 2020, 10:05 73

Коронавірус в Україні: вперше одужало більше людей, ніж захворіло

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14 травня 2020, 10:05 73
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Загалом хворобу змогли подолати вже більше чотирьох тисяч українців
Фото: flickr
Загалом хворобу змогли подолати вже більше чотирьох тисяч українців

Станом на 14 травня в Україні зафіксовано 422 нові випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість хворих зросла до 16847.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає RegioNews.

За минулу добу одужало 427 осіб, а нових випадків інфікування коронавірусом – 422.

Загалом 4143 пацієнти змогли подолати коронавірусну хворобу, зокрема 1058 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Від початку епідемії померли 456 осіб, з них 24 - медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

На амбулаторному лікуванні вдома перебувають 11527 пацієнтів, з них 961 дитина та 2684 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 5320 осіб, з них 211 дітей та 594 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 222 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Станом на ранок 14 травня 2020 року надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19. За попередню добу здійснено 8069 досліджень методом ПЛР.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано у Чернівецькій області (72), Харківській області (41) та в місті Києві (52).

Київ. 14 травня у Києві підтверджено 2012 випадків Covid-19. За добу кількість хворих коронавірусом у столиці збільшилася на 52 особи. З початку епідемії у Києві одужали 189 осіб (20 за добу).

У Київській області зафіксовано 1067 випадків захворювання. Кількість хворих зросла на 18 осіб. Загалом одужали 186 осіб (7 за добу).

Чернівецька область. Кількість хворих становить 2516 осіб, за добу виявили ще 72 випадки. 36 людей повністю одужали від Covid-19.

Львівська область. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 904 осіб, 22 людей померло, 169 пацієнтів одужало. У лікарнях перебуває 167 осіб, з них в реанімації — 23 людини, 6 — на апараті ШВЛ. За весь період карантину госпіталізовано 504 особи, на амбулаторному лікуванні — 3419 осіб, виписані — 345 осіб.

Рівненська область. За добу підтвердили 18 нових випадків коронавірусної хвороби, загалом в області захворіли 1063 особи. Вік хворих - від 9 до 81 року. Коронавірус виявили у 230 медпрацівників та 79 дітей. Жертвами хвороби стали 24 людини - 2,2% від усіх хворих. Вилікувалися від коронавірусу 255 осіб (24%), з них 9 дітей.

Житомирська область. Виявили лише 3 нових випадки коронавірусу, усього в області діагностували 533 зараження, вилікувалась 81 людина. Найбільше хворих у Житомирі – 186 людей. У Коростені підтвердили 99 заражень, у Бердичеві – 92. 14 осіб одужали, загалом в області вилікувалась 81 людина.

Нагадаємо, станом на 13 травня в Україні підтверджено 16425 випадків коронавірусної інфекції.


коронавірус Україна медицина МОЗ статистика
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