За період карантину у Чернігові очистилося повітря

Про це інформує RegioNews із посиланням на Чернігівську ОДА.

У квітні в обласному центрі зафіксовано зниження вмісту діоксидів сірки та азоту в повітрі, показники завислих речовин і оксиду вуглецю не змінилися.

За даними спостережень, загальний рівень забруднення повітря за ІЗА (індекс забруднення атмосфери) у квітні оцінювався як низький. Перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій відмічалося лише з діоксиду азоту.

Моніторинг забруднення атмосферного повітря в місті здійснює Чернігівський обласний центр з гідрометеорології на двох стаціонарних постах за вмістом чотирьох основних домішок: завислих речовин (пилу), діоксиду сірки, оксиду вуглецю та діоксиду азоту.

Читайте також: Київ знову потрапив до лідерів міст з найбруднішим повітрям у світі.