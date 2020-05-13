За період карантину у Чернігові очистилося повітря
Зупинилося багато виробництв, вулицями стало їздити менше транспорту - зниження активності людської діяльності внаслідок пандемії COVID-19 зменшило негативний вплив на довкілля.
Про це інформує RegioNews із посиланням на Чернігівську ОДА.
У квітні в обласному центрі зафіксовано зниження вмісту діоксидів сірки та азоту в повітрі, показники завислих речовин і оксиду вуглецю не змінилися.
За даними спостережень, загальний рівень забруднення повітря за ІЗА (індекс забруднення атмосфери) у квітні оцінювався як низький. Перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій відмічалося лише з діоксиду азоту.
Моніторинг забруднення атмосферного повітря в місті здійснює Чернігівський обласний центр з гідрометеорології на двох стаціонарних постах за вмістом чотирьох основних домішок: завислих речовин (пилу), діоксиду сірки, оксиду вуглецю та діоксиду азоту.
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