Призначили нового начальника патрульної поліції Чернівецької області
Патрульну поліцію Чернівецької області очолить Олег Йосипів, який вже обіймав цю посаду раніше. Артура Шкроба перевели керувати патрульними Борисполя.
Про це повідомили в Патрульній поліції України, пише RegioNews.
Від сьогодні, 4 травня, старший лейтенант поліції Олег Йосипів знову очолить патрульну поліцію Чернівецької області. Він вже перебував на цій посаді з червня 2016-го по грудень 2017-го року.
Артур Шкроб, який до цього часу очолював Чернівецьку патрульну поліцію, відтепер призначений керівником патрульної поліції Борисполя.
Нагадаємо, 11 березня у патрульній поліції Чернівецької області спалахнув скандал. Півсотні поліцейських висловили недовіру своєму керівнику Артуру Шкробу та відмовилися виконувати, на їхню думку злочинні, накази начальника. У поліції було проведене службове розслідування.
Відсьогодні підрозділи патрульної поліції Чернівців та Борисполя мають нових керівників Сьогодні, 4 травня, старший...Опубліковано Патрульна поліція України Понеділок, 4 травня 2020 р.
Довідка:
З листопада 2015 Олег Йосипів був старшим інспектором з особливих доручень відділу моніторингу та аналітичного забезпечення ДПП.
З лютого 2016 – заступник начальника УПП в Івано-Франківській області. З червня 2016 – начальник управління патрульної поліції Чернівецької області.
З грудня 2017 – т. в. о. заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області.
З жовтня 2019 – начальник ДУ "Чернівецька академія патрульної поліції".
Артур Шкроб розпочав службу з патрульної поліції в Івано-Франківській області.
З березня 2016 року – заступник начальника управління – начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення УПП Чернівецької області.
З серпня 2017 – начальник УПП в м. Кривий Ріг.
З січня 2018 – начальник УПП в Чернівецькій області.
Від 4 травня 2020 – очільник патрульної поліції Борисполя.
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