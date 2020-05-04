Призначили нового начальника патрульної поліції Чернівецької області

Колишній керівник патрульної поліції Буковини очолюватиме управління в Борисполі

Фото: galka.if.ua

Колишній керівник патрульної поліції Буковини очолюватиме управління в Борисполі

Патрульну поліцію Чернівецької області очолить Олег Йосипів, який вже обіймав цю посаду раніше. Артура Шкроба перевели керувати патрульними Борисполя.

Про це повідомили в Патрульній поліції України, пише RegioNews.

Від сьогодні, 4 травня, старший лейтенант поліції Олег Йосипів знову очолить патрульну поліцію Чернівецької області. Він вже перебував на цій посаді з червня 2016-го по грудень 2017-го року.

Артур Шкроб, який до цього часу очолював Чернівецьку патрульну поліцію, відтепер призначений керівником патрульної поліції Борисполя.

Нагадаємо, 11 березня у патрульній поліції Чернівецької області спалахнув скандал. Півсотні поліцейських висловили недовіру своєму керівнику Артуру Шкробу та відмовилися виконувати, на їхню думку злочинні, накази начальника. У поліції було проведене службове розслідування.

Відсьогодні підрозділи патрульної поліції Чернівців та Борисполя мають нових керівників Сьогодні, 4 травня, старший... Опубліковано Патрульна поліція України Понеділок, 4 травня 2020 р.

Довідка:

З листопада 2015 Олег Йосипів був старшим інспектором з особливих доручень відділу моніторингу та аналітичного забезпечення ДПП.

З лютого 2016 – заступник начальника УПП в Івано-Франківській області. З червня 2016 – начальник управління патрульної поліції Чернівецької області.

З грудня 2017 – т. в. о. заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області.

З жовтня 2019 – начальник ДУ "Чернівецька академія патрульної поліції".

Артур Шкроб розпочав службу з патрульної поліції в Івано-Франківській області.

З березня 2016 року – заступник начальника управління – начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення УПП Чернівецької області.

З серпня 2017 – начальник УПП в м. Кривий Ріг.

З січня 2018 – начальник УПП в Чернівецькій області.

Від 4 травня 2020 – очільник патрульної поліції Борисполя.