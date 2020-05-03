У Києві через напад на ромів розпочали кримінальне провадження
За фактом публікації в інтернеті щодо неправомірних дій відносно ромів столична поліція розпочала кримінальне провадження. Про це RegioNews повідомили у прес-службі поліції.
На даний час слідством встановлюються особи, причетні до даної події.
"Під час моніторингу інтернету поліцейські виявили публікацію щодо вчинення невідомими особами на вулиці Саперно-Слобідській неправомірних дій відносно ромів. Дана подія була зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління столичної поліції", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вже поспілкувалися з автором публікації та отримали відповідні свідчення. Зараз поліцейські встановлюють самих потерпілих. До цієї роботи долучилися й автор публікації та волонтери.
На підставі зібраних даних слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, що поєднано з насильством) Кримінального кодексу України.
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