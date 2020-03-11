Півсотні патрульних поліцейських Чернівців висловили недовіру своєму начальнику

Поліцейські звертатимуться до обласної ради та у внутрішню безпеку України

Фото: "Чернівецький промінь"

Поліцейські звертатимуться до обласної ради та у внутрішню безпеку України

Чернівецькі патрульні відмовляються виконувати ЗЛОЧИННІ накази Артура Шкроба та оголошують НЕДОВІРУ своєму керівнику! Давайте підтримаємо хлопців, які залишились вірні своїй присязі ПІДТРИМАЙ зроби - РЕПОСТ Опубліковано Oleksandr Boltunov Неділя, 8 березня 2020 р.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Чернівецький промінь", пише Regionews.

Чернівецькі патрульні відмовилися виконувати, за їх словами, злочинні накази начальника патрульної поліції Чернівецької області Артура Шкроба. Поліцейські також оголосили недовіру своєму керівнику. Про це на своїй сторінці повідомив громадський активіст Олександр Болтунов.

Поліціянти розповіли про ставлення керівництва до особового складу, який мають намір звільнити:

"Мене викликав командир батальйону і сказав: "ти не в моїй команді, ти негідник. Я хочу, щоб ти написав рапорт звільнення з посади, а потім взагалі звільнення з роботи. На запитання "чому?" він сказав: "тому, що ти не в моїй команді"", - розповів командир 1 взводу роти №3, старший лейтенант поліції Вадим Барладян.

Поліцейські стверджують, що звертатимуться до обласної ради та у внутрішню безпеку аби вирішити це питання.

Зі слів правоохоронців, так зване, звернення про недовіру підписали 50 невдоволених колег.