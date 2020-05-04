Назначили нового начальника патрульной полиции Черновицкой области

Бывший руководитель патрульной полиции Буковины будет возглавлять управление в Борисполе

Фото: galka.if.ua

Бывший руководитель патрульной полиции Буковины будет возглавлять управление в Борисполе

Патрульную полицию Черновицкой области возглавит Олег Йосипив, который уже занимал эту должность ранее. Артура Шкроба перевели руководить патрульными Борисполя.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины, пишет RegioNews.

Сегодня, 4 мая, старший лейтенант полиции Олег Йосипив снова возглавит патрульную полицию Черновицкой области. Он уже находился на этой должности с июня 2016-го по декабрь 2017-го года.

Артур Шкроб, который до этого времени возглавлял Черновицкую патрульную полицию, отныне назначен руководителем патрульной полиции Борисполя.

Напомним, 11 марта в патрульной полиции Черновицкой области вспыхнул скандал. Полсотни полицейских выразили недоверие своему руководителю Артуру Шкробу и отказались выполнять, по их мнению, преступные, приказы начальника. В полиции было проведено служебное расследование.

Відсьогодні підрозділи патрульної поліції Чернівців та Борисполя мають нових керівників Сьогодні, 4 травня, старший... Опубліковано Патрульна поліція України Понеділок, 4 травня 2020 р.

Справка:

С ноября 2015 Олег Йосипив был старшим инспектором по особым поручениям отдела мониторинга и аналитического обеспечения ГЧП.

С февраля 2016 – заместитель начальника УПП в Ивано-Франковской области. С июня 2016 – начальник управления патрульной полиции в Черновицкой области.

С декабря 2017 – т. в. а. заместителя начальника ГУНП в Ивано-Франковской области.

С октября 2019 – начальник ГУ "Черновицкая академия патрульной полиции".

Артур Шкроб начал службу патрульной полиции в Ивано-Франковской области.

С марта 2016 года – заместитель начальника управления – начальник отдела мониторинга и аналитического обеспечения УПП Черновицкой области.

С августа 2017 – начальник УПП в г. Кривой Рог.

С января 2018 – начальник УПП в Черновицкой области.

От 4 мая 2020 – глава патрульной полиции Борисполя.