В Одеській області поліція відкрила справу через радянський прапор на даху
У селі Бецилове Роздільнянського району Одеської області місцевий житель повісив на даху свого будинку радянський прапор. Про це RegioNews повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Як відомо, до поліції надійшло повідомлення про те, що 52-річний житель села 1 травня на даху власного будинку вивісив червоний прапор із забороненою українським законодавством комуністичною символікою.
За словами чоловіка, так він хотів відзначити Міжнародний день праці.
Відомості по факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.
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