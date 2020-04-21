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21 апреля 2020, 12:29 31

На Буковине с подозрением на коронавирус умерли двое братьев 19 и 25 лет

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21 апреля 2020, 12:29 31
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Младший из братьев умер на Пасху, 19 апреля, а сегодня, 21 апреля – старший из братьев. В больнице с тяжелой вирусной пневмонией находятся другие члены семьи умерших
Младший из братьев умер на Пасху, 19 апреля, а сегодня, 21 апреля – старший из братьев. В больнице с тяжелой вирусной пневмонией находятся другие члены семьи умерших

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.com.

В Черновицкой области скончался 25-летний мужчина, у которого подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19.

Эту информацию подтвердила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"25-летний пациент из села Иживцы Сторожинецкого района умер в Сторожинецкой центральной районной больнице. Мужчина с подозрением на коронавирус находился на аппарате искусственной вентиляции легких и был в тяжелом состоянии. Результаты тестирования на COVID-19 будут известны уже в ближайшее время".


Умерший – брат 19-летнего парня, который скончался вечером 19 апреля 2020 года. В больнице с тяжелой вирусной пневмонией на инвазии находятся родственники умершего.

Напомним, на Буковине зарегистрировано уже 988 случаев заболевания коронавирус.

По данным Центра общественного здоровья, 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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