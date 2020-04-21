На Буковине с подозрением на коронавирус умерли двое братьев 19 и 25 лет

Младший из братьев умер на Пасху, 19 апреля, а сегодня, 21 апреля – старший из братьев. В больнице с тяжелой вирусной пневмонией находятся другие члены семьи умерших

Младший из братьев умер на Пасху, 19 апреля, а сегодня, 21 апреля – старший из братьев. В больнице с тяжелой вирусной пневмонией находятся другие члены семьи умерших

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