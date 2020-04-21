Количество инфицированных коронавирусом на Буковине приближается к тысяче
Об этом в прямом эфире сказал Сергей Осачук, председатель Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.
Общее количество подтвержденных случаев коронавирус по области – 988.
В базовых больницах области осталось 109 свободных мест для приема больных с COVID-19. После заполнения всех мест, начнется вторая фаза развертывания коек в других ЦРБ.
"Определены 10 больниц области, которые являются госпитальными базами для лечения людей от коронавирусной инфекции. Именно в этих определенных больницах есть еще 109 свободных мест", - сказал председатель ОГА.
Председатель Сторожинецкой РГА Дмитрий Балинов в Facebook рассказал о 20-летнего умершем пациенте Сторожинецкой ЦРБ. Парень 24.07.2000 г.н., родом из села Иживцы. Его госпитализировали утром 17 апреля по направлению семейного врача с диагнозом позагоспитальная правосторонняя верхнедолевая пневмония.
"Экспресс тест дал отрицательный результат. Но есть подозрение на коронавирус. Потому что минимум у одной из его контактных лиц подтвержден COVID-19. В больнице с тяжелой вирусной пневмонией на инвазии находятся родственники умершего. Его брат 1995 г.н. сейчас на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии", - написал Балинов.
Это уже вторая смерть от коронавируса в этом селе. Раньше здесь умерла 75-летняя женщина.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)
- 13:27 21 апреля ГСЧС: ситуация с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС нормализуется
- 13:16 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:12 21 апреля Ректор ХГУ задекларировал миллион гривен и новую квартиру в столице
- 12:46 21 апреля Кличко: за работу с больными коронавирусом, врачи получили по 30-50 тыс. грн
- 12:29 21 апреля На Буковине с подозрением на коронавирус умерли двое братьев 19 и 25 лет
- 12:08 21 апреля Как противодействуют коронавирусу в ВСУ
- 13:16 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт