Количество инфицированных коронавирусом на Буковине приближается к тысяче

На Буковине за сутки от COVID-19 умерло четверо людей и выявлено 82 новых случая инфицирования, общее количество больных - 988

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На Буковине за сутки от COVID-19 умерло четверо людей и выявлено 82 новых случая инфицирования, общее количество больных - 988

Об этом в прямом эфире сказал Сергей Осачук, председатель Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.

Общее количество подтвержденных случаев коронавирус по области – 988.

В базовых больницах области осталось 109 свободных мест для приема больных с COVID-19. После заполнения всех мест, начнется вторая фаза развертывания коек в других ЦРБ.

"Определены 10 больниц области, которые являются госпитальными базами для лечения людей от коронавирусной инфекции. Именно в этих определенных больницах есть еще 109 свободных мест", - сказал председатель ОГА.

Председатель Сторожинецкой РГА Дмитрий Балинов в Facebook рассказал о 20-летнего умершем пациенте Сторожинецкой ЦРБ. Парень 24.07.2000 г.н., родом из села Иживцы. Его госпитализировали утром 17 апреля по направлению семейного врача с диагнозом позагоспитальная правосторонняя верхнедолевая пневмония.

"Экспресс тест дал отрицательный результат. Но есть подозрение на коронавирус. Потому что минимум у одной из его контактных лиц подтвержден COVID-19. В больнице с тяжелой вирусной пневмонией на инвазии находятся родственники умершего. Его брат 1995 г.н. сейчас на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии", - написал Балинов.

Это уже вторая смерть от коронавируса в этом селе. Раньше здесь умерла 75-летняя женщина.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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