Танком по COVID-19: луцькі медики придумали "антикоронавірусний" танець
Співробітники Луцького центру первинної медичної допомоги записали на відео "антикоронавирусний" танець
Співробітники Луцького центру первинної медичної допомоги записали на відео "антикоронавирусний" танець
Ролик опубліковано в соцмережах, інформує RegioNews.
"Враховуючи карантинні заходи кількість медиків в кадрі обмежена. Після завершення карантину, пов'язаного з COVID -19, очікується повнометражний кліп за участю 19-DIVOC" - повідомили працівники центру.
В танці брали участь лікарі, медсестри і адміністрація медустанови.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
16 квітня 2020, 13:25У Житомирській області за добу виявили 28 хворих COVID-19
16 квітня 2020, 13:22У Львівській області помер сьомий інфікований COVID-19
16 квітня 2020, 12:48
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
16 квітня 2020, 13:25Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
12 квітня 2020, 12:19Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
13 квітня 2020, 13:57
- 16:08 16 квітня У Житомирі влада заборонила жителям міста відвідувати храми
- 16:00 16 квітня У ЗСУ другий летальний випадок від коронавірусу
- 15:51 16 квітня Рада прийняла закон, який унеможливить нескінченну кількість поправок
- 15:45 16 квітня У реанімаціях лікарень Чернівецької області через коронавірус перебуває 40 хворих
- 15:23 16 квітня Обмін полоненими: хто відмовився повертатися до окупантів
- 15:19 16 квітня Персональні дані хворих на коронавірус оброблятимуть без їхнього дозволу
- 13:25 16 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 12:19 12 квітня У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
- 13:57 13 квітня Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
Всі блоги »
Одещина: хто контролює автостанції регіону
16 квітня 2020, 16:00
Пожежа в Чорнобильській зоні: яких наслідків чекати українцям
16 квітня 2020, 12:00
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Новинський Вадим
Куратор Херсонської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19