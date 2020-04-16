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16 квітня 2020, 13:54 20

Танком по COVID-19: луцькі медики придумали "антикоронавірусний" танець

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16 квітня 2020, 13:54 20
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Співробітники Луцького центру первинної медичної допомоги записали на відео "антикоронавирусний" танець
Співробітники Луцького центру первинної медичної допомоги записали на відео "антикоронавирусний" танець

Ролик опубліковано в соцмережах, інформує RegioNews.

"Враховуючи карантинні заходи кількість медиків в кадрі обмежена. Після завершення карантину, пов'язаного з COVID -19, очікується повнометражний кліп за участю 19-DIVOC" - повідомили працівники центру.

В танці брали участь лікарі, медсестри і адміністрація медустанови.

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коронавірус Волинь медики Луцьк танец
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