На Буковині в реанімаціях перебуває майже два десятки людей з COVID-19 та підозрою на нього
Про стан хворих на коронавірус буковинців повідомили у Чернівецькій ОДА, пише RegioNews.
У реанімації обласної дитячої лікарні перебуває немовля. Його мама контактувала з особою, в якої тест на коронавірус дав позитивний результат. Стан малюка покращився, його зняли із кисневої дотації, але поки що він перебуває в реанімації.
Другий хлопчик якого лікують в цій же лікарні, - 2010 року народження, має супутню патологію. Його вже перевели з реанімації. Пацієнт контактував з бабусею, в якої виявили коронавірус. Наразі дитина почувається задовільно.
У обласній лікарні двоє недужих із коронавірусом перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Ще одна пацієнтка із підтвердженим COVID-19 – на кисневій дотації. Також на кисневій дотації троє осіб із підозрою на коронавірус.
У реанімації Чернівецької міської лікарні №1 є троє пацієнтів. У двох підтверджено коронавірус, їхній стан покращився. Якщо позитивна динаміка збережеться, хворих переведуть у відділення. Стан недужого із підозрою на COVID-19 поки що важкий.
У реанімаційному відділенні Глибоцької ЦРЛ надають допомогу чотирьом особам. Коронавірус підтверджено у одного із цих пацієнтів, решта – із підозрою. Одного недужого госпіталізували у ніч проти неділі, 5 квітня у важкому стані із пневмонією, його одразу ж підключили до апарату штучної вентиляції легень. Інші троє хворих – на кисневій дотації.
У реанімації Сторожинецької ЦРЛ є пацієнти із підозрою на COVID-19, вони на кисневій дотації. Це троє дорослих та одна дитина. Стан хворих – стабільно важкий. Якщо дитині погіршає, її планують перевести в обласну дитячу лікарню.
Пацієнт із підозрою на коронавірус, підключений до апарату штучної вентиляції легень, є у реанімації Кіцманської ЦРЛ. У нього пневмонія та аритмія.
У Хотинській ЦРЛ одна пацієнтка у важкому стані. У неї двобічна пневмонія, перебуває на кисневій підтримці.
Станом на 12:00, 6 квітня У реанімації обласної дитячої лікарні перебуває немовля. Це хлопчик, який народився від...Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Понеділок, 6 квітня 2020 р.
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