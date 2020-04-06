На Буковине в реанимации находится почти два десятка людей с COVID-19 и подозрением на него
О состоянии больных на коронавирус буковинцев сообщили в Черновицкой ОГА, пишет RegioNews.
В реанимации областной детской больницы находится ребенок. Его мама контактировала с лицом, в которой тест на коронавирус дал положительный результат. Состояние малыша улучшилось, его сняли с кислородной дотации, но пока он находится в реанимации.
Второй мальчик которого лечат в этой же больнице, - 2010 года рождения, имеет сопутствующую патологию. Его уже перевели из реанимации. Пациент контактировал с бабушкой, у которой обнаружили коронавирус. Сейчас ребенок чувствует себя удовлетворительно.
В областной больнице двое больных с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Еще одна пациентка с подтвержденным COVID-19 – кислородной дотации. Также на кислородной дотации трое человек с подозрением на коронавирус.
В реанимации Черновицкой городской больницы №1 есть трое пациентов. В двух подтвержден коронавирус, их состояние улучшилось. Если положительная динамика сохранится, больных переведут в отделение. Состояние больного с подозрением на COVID-19 пока тяжелый.
В реанимационном отделении Глыбокской ЦРБ оказывают помощь четырем лицам. Коронавирус подтвержден у одного из этих пациентов, остальные – с подозрением. Одного больного госпитализировали в ночь на воскресенье, 5 апреля в тяжелом состоянии с пневмонией, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Остальные трое больных – на кислородной дотации.
В реанимации Сторожинецкой ЦРБ пациенты с подозрением на COVID-19, они на кислородной дотации. Это трое взрослых и один ребенок. Состояние больных стабильно тяжелое. Если ребенку ухудшится, ее планируют перевести в областную детскую больницу.
Пациент с подозрением на коронавирус, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, в реанимации Кицманской ЦРБ. У него пневмония и аритмия.
В Хотинской ЦРБ одна пациентка в тяжелом состоянии. У нее двусторонняя пневмония, находится на кислородной поддержке.
по Состоянию на 12:00, 6 апреля В реанимации областной детской больницы находится ребенок. Это мальчик, который родился от...Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Понедельник, 6 апреля 2020 г.
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