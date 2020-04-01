Як голови ОДА і облради на Буковині відкривали перинатальний центр під час карантину

Обласний перинатальний центр, який розпочали реконструювати ще у 2012 році, нарешті завершили. 1 квітня у розпал коронавірусного карантину його офіційно відкрили голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук і усунутий від посади голова облради Іван Мунтян. Обидва чиновника були без масок і соціальної дистанції не дотримувалися

Фото: Молодий буковинець

Обласний перинатальний центр, який розпочали реконструювати ще у 2012 році, нарешті завершили. 1 квітня у розпал коронавірусного карантину його офіційно відкрили голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук і усунутий від посади голова облради Іван Мунтян. Обидва чиновника були без масок і соціальної дистанції не дотримувалися

Про це пише RegioNews з посиланням на Чернівецьку ОДА та bukinfo.com.ua. Через карантин входити у приміщення центру не дозволили нікому, однак запевнили, що заклад готовий приймати перш за все лікарів для облаштування робочих місць, палат тощо. Влада Буковини вирішила, що поки приміщення обласного перинатального центру стане резервною госпітальною базою, куди за необхідності, розміщуватимуть хворих на коронавірус буковинців. "Ми щиро вдячні усім, хто в такий нелегкий час долучився до завершення роботи над перинатальним центром. Цей об’єкт – це не чийсь особистий подвиг, а спільна праця обласної і міської влади, департаментів, підрядників. Як бачите, центр сучасний і зовні, і, повірте, всередині. Сподіваємося, що в майбутньому тут народиться чимало щасливих буковинців", – сказав під час відкриття центру Сергій Осачук. В.о.директора департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької ОДА Олександр Пуршага підсумував, що всього на реконструкцію перинатального центру пішло 159 мільйонів гривень.



.