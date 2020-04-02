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02 квітня 2020, 13:53 21

СБУ обшукало "Євролаб", Пальчевський каже, щоб СБУ перестало брехати

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02 квітня 2020, 13:53 21
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Головне слідче управління Служби безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого вчинення посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю "Євролаб" дій, які спрямовані на поширення епідемії COVID-19 та заподіяння шкоди здоров’ю населення України
Фото: Бізнес.медіа
Головне слідче управління Служби безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого вчинення посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю "Євролаб" дій, які спрямовані на поширення епідемії COVID-19 та заподіяння шкоди здоров’ю населення України

Про це повідомляє сайт СБУ, пише RegioNews.

Зокрема, у матеріалах слідства йдеться про навмисне приховування інформації про виявлені позитивні результати тестів на коронавірус в окремих осіб.

1 квітня 2020 року на підставі судової ухвали було проведено обшуки в приміщеннях ТОВ "Євролаб" для встановлення усіх обставин даного правопорушення. За їх результатами вилучено важливі для слідства документи та інформацію.

Найближчим часом вилучені документи опрацюють із залученням фахівців Міністерства охорони здоров’я України, після чого будуть прийняті відповідні процесуальні рішення у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування триває, проводяться всі необхідні та передбачені чинним законодавством слідчі й розшукові дії.

У свою чергу, Андрій Пальчевский на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відео, на якому каже, щоб СБУ "перестала брехати".

Він розповів, що "Євролаб" підозрюють у приховуванні результатів тестів п’яти осіб, серед яких двоє простих громадян (їхні позитивні результати, за словами Пальчевського, були тут же повідомлені відповідним органам) та трьох високопосадовців – одного з депутатів, колишнього керівника СБУ та колишнього керівника Офісу президента. Останні троє взагалі, за словами Пальчевського, стосунку до лабораторії не мають.

обращение к СБУ: прекратите врать!

обращение к СБУ: прекратите врать!

Опубліковано Андрей Пальчевский Четвер, 2 квітня 2020 р.


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