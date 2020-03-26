Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому

Українці в Польщі масово застрягли на кордоні – сплять під відкритим небом, ходять в туалет "до вітру", чекають транспорту в натовпі без санітарних умов

Фото: Jacek Szydłowski/dziennikwschodni.pl

Українці в Польщі масово застрягли на кордоні – сплять під відкритим небом, ходять в туалет "до вітру", чекають транспорту в натовпі без санітарних умов

Польське видання "Dziennik Wschodni" опублікувало репортаж із польського прикордонного міста Дорогуськ, що біля пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин". Там застрягли сотні українців, які в умовах поширення коронавірусу змушені багато годин стояти у чергах, іноді ночувати під відкритим небом – і все це без туалетів і належних санітарних умов. Усе через те, що пункт пропуску – транспортний. Час від часу з української сторони за ними присилають автобуси, але їх замало, щоб всіх перевезти. Генконсул України у Любліні Василь Павлюк розповів "RegioNews", що консульство робить усе, щоб вирішити ситуацію – направляє запити до польської та української місцевої й центральної влади, аби відкрили тимчасові регулярні автобусні рейси між Ягодином і Дорогуськом, чи зробили тимчасово цей пункт пропуску пішим.

Генконсул України в Любліні: "Українці масово втрачають роботу, їдуть до кордону, щоб приїхати додому, а три пункти пропуску не справляються з навантаженням"

"На 25 березня, маємо два спецпотяги з Перемишля через Львів до Києва, які забирають українців, – каже генконсул Павлюк. - Скоріш за все, "Укрзалізниця" більше не посилатиме потягів до Польщі. Щодо трьох діючих переходів на українсько-польському кордоні, працюємо з українськими та польськими прикордонниками, щоб швидше пропускали. Звернулися до Львівської та Волинської ОДА, щоб надавали більше автобусів для українців, які хочуть повернутися додому. Періодично курсують буси з українського боку і перевозять наших громадян на українську сторону на всіх переходах. Це відбувається не системно, але періодично. Один автобус робить в середньому коло за дві-три години. Буси, які заїжджають на українську сторону, проходять дезінфекцію. Спеціального довозу до поїзда в Перемишлі немає".

"До пунктів пропуску їдуть українці з усієї Польщі, Європи, – продовжує генконсул. – Літаки не літають, кордони по Європі – закриті, тож люди з'їжджаються масово до діючих пунктів пропуску. Наші консули нон-стоп там чергують, а також в Перемишлі на вокзалі, звідки їздять поїзди. Я весь час на телефонному контакті з ними, вирішую, біжучі, проблеми якнайшвидше. Було б добре, якби Львівська і Волинська ОДА налагодили регулярні автобусні рейси на пунктах пропуску. Тоді людям було б спокійніше, вони б знали, що за кілька годин приїде автобус. Ми звернулися до влади в Києві, щоб провела діалог з Варшавою, і відкрила тимчасово піший перехід "Дорогуськ-Ягодин". Якщо б вони домовилися, то це зняло б напругу".

"Українці масово втрачають роботу в Польщі, їдуть до кордону, щоб приїхати додому, – розповідає Павлюк. – Це відбувається цілодобово і масово. Відповідно, три пункти пропуску не справляються. Звернувся до воєвод Підкарпатського і Люблінського воєводств (аналог глав ОДА в Україні - "RegioNews"), щоб встановити тимчасові намети, бо люди сплять під небом. Але це неможливо, бо в Польщі карантин, скупчення людей порушує його умови. Лише пообіцяли, що в міру можливостей доставляти на пункти пропуску воду, канапки, встановити біотуалети. Пробуємо зробити все, що в наших силах, щоб вирішити надзвичайну ситуацію в умовах дедалі жорсткішого карантину, який вносить багато обмежень".

Як розповіла RegioNews прес-секретар Луцького прикордонного загону Оксана Петрів, волинські прикордонники роблять усе, що можна, щоб якнайшвидше та з найменшими клопотами доставити наших співгромадян додому.

"В умовах запровадження урядами України і Польщі обмежень та екстрених заходів, спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу, з 16 березня ми ввели ряд обмежень щодо перетину кордону для громадян України та іноземців в усіх пунктах пропуску, – розповіла Оксана Петрів. Зокрема, пункт пропуску "Ягодин" призначений виключно для автомобільного сполучення. Жодного, так званого, "пішохідного руху" у цьому пункті не передбачено".

"Але, враховуючи ситуацію, яка склалась з поверненням громадян України додому, польська та українська сторони досягли домовленостей щодо надання можливості українським водіям, які здійснюють пасажирські перевезення, прямувати на польську сторону, в пункт пропуску "Дорогуськ", та доставляти наших громадян до українського пункту пропуску "Ягодин", – продовжила пані Петрів. Для цього прикордонники і місцеві органи влади виділили транспорт для переміщення наших громадян. В середньому за добу водії здійснюють десять таких поїздок. Інформація про кількість українців, які накопичуються на суміжній стороні надходить українським прикордонникам від польських колег. Лише за останній тиждень через пункт пропуску "Ягодин" в Україну повернулося більше 6 тис наших громадян".

Нагадаємо, що на кордоні України з Польщею з 23 березня діють 3 із 8 пунктів пропуску -"Рава-Руська-Гребенне" і "Краковець-Корчова" у Львівській області та "Ягодин-Дорогуськ" у Волинській області. З Перемишля їздять нерегулярні спеціальні поїзди, забирають українців додому.

"Перед прикордонним шлагбаумом в місті Дорогуську вже тиждень кочують сотні українців. Не мають води, туалетів, сплять під відкритим небом на торбах. Через брак транспорту не можуть повернутися додому. Усе через те, що пункт пропуску можна перетнути тільки на транспорті, а не пішки. Складають багаж на купу на паркінгу, а вночі на ньому сплять. Втомлені від довгих подорожей, збираються в групи. Не мають води, справляють нужду "до вітру", - пише польський "Dziennik Wschodni" про ситуацію біля пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

"Це студенти і працівники зі всієї Польщі, Європи, – каже Йозеф Творек, працівник паркінгу, що одразу за пунктом пропуску. – Людей привозять працедавці, чи вони приїздять самі за свій рахунок. За добу кордон перетинають біля тисячі осіб. Але замість тих, хто перетнув, прибувають нові. Боюся, рано чи пізно – заражуся. Тим паче, жодні служби не контролюють того, що тут діється. Коли викликав поліцію, то почув, що там теж бояться вірусу, тому не приїдуть".

Власник паркінгу, колишній голова Дорогуська Станіслав Максимюк розповів виданню, що теж викликав поліцію і прикордонників, які приїхали, подивилися на все, і поїхали геть. Після цього з української сторони прибув бус, який забрав 38 осіб, хоча в нього хотіло сісти 200. Потім з України приїхало ще 2 автобуси, які забрали ще кількадесят осіб. Подорожні просяться попутникам в інші автобуси та приватні авто. Решта далі чекає.

"Було два звернення до нас щодо скупчення громадян України в Дорогуську, – каже речниця поліції в Холмі Єва Чиж. – В обох випадках вжили заходів разом із прикордонниками. Це вони – головні щодо того, що діється на кордоні. Наше завдання – дбати про безпеку і громадський порядок. Зі сторони українських подорожніх не було випадків порушення закону".

Про ситуацію в Дорогуську знає і місцева влада.

"Маємо й без того проблеми, – каже секретарка гміни Дорогуська Катажина Рафальська. – Голова гміни говорив у цій справі з місцевим відділком прикордонної служби. Ми вирішили, що така справа, як вода чи тимчасові туалети, завдання не гміни, не прикордонників, а люблінського воєводи".

"Зі своєї сторони робимо все, щоб якнайшвидше відправити громадян України додому, – каже речник місцевої прикордонної служби Даріуш Сєніцький. – Протягом минулої доби відправили кілька сотень. Не маємо впливу на те, що протягом останнього часу так багато українців збирається в пунктах пропуску. Пропускаємо їх відповідно до міжнародних угод із Україною".

"Більш ефективно, ніж державні служби двох країн, вирішенню ситуації наразі посприяв почесний консул України в місті Хелм Станіслав Адамяк, який за власний кошт винайняв автобус, і за кілька рейсів перевіз близько 300 осіб", - пише польське видання.