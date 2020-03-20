Десять из пятнадцати инфицированных коронавирусом буковинцев живут в одном селе

Десять из 15 буковинцев, у которых лабораторно подтвердили коронавирус - это жители села Колинковцы Хотинского района

Десять из 15 буковинцев, у которых лабораторно подтвердили коронавирус - это жители села Колинковцы Хотинского района

Об этом сегодня на пресс конференции сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет Regionews.

"Вся община мобилизована, они осознают, не покидают свой населенный пункт без жизненно важных потребностей. Сегодня мы имеем 10 человек, инфицированных, и много контактных лиц, будут обследовать. Если бы мы знали, что все они заразились от одной женщины, то могли бы говорить более точно. Многие люди возвращаются, и поэтому говорить, каким образом, кто и как заболел не можем ", - сказал чиновник.

Напомним, в четырех селах Буковины, в частности в Колинковцы, на днях заработали блокпосты, где проверяют всех людей.

Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Напомним, вчера в Черновицкой области медики подтвердили наличие коронавирусной инфекции у еще пяти пациентов. Таким образом Буковина лидирует в Украине по количеству инфицированных - 15.

Из 15 больных 1 вылечился, 1 умер, состояние остальных стабильное.

Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

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