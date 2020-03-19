Перший пішов: на Буковині почали штрафувати за недотримання карантину
У Сторожинецькому районі Чернівецької області поліцейські склали перший адмінпротокол щодо підприємця, який порушував правила карантину. Порушника очікує штраф до 34 тисяч гривень
У Сторожинецькому районі Чернівецької області поліцейські склали перший адмінпротокол щодо підприємця, який порушував правила карантину. Порушника очікує штраф до 34 тисяч гривень
Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання Сторожинець інфо.
Під час рейду по Сторожинецькому району, для контролю за дотриманням карантину, у селі Буденець склали адмінстративний протокол на власника магазину будматеріалів, який вперто не хотів зачиняти торговельний павільйон.
Власник був заздалегідь попереджений мобільною групою Сторожинецької РДА та дільничним працівником поліції про недопущення порушень правил карантину, але свідомо ігнорував їх.
Власника чекає суд, який і визначить точну суму штрафу – від 17 до 34 тисяч грн. згідно ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, у Чернівецькій області вчора запрацювали карантинні блокпости.
Наші журналісти показали, як живуть Чернівці в умовах карантину.
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