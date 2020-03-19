Первый пошел: на Буковине начали штрафовать за несоблюдение карантина
В Сторожинецком районе Черновицкой области полицейские составили первый админпротокол на предпринимателя, нарушавшего правила карантина. Нарушителя ожидает штраф до 34 тысяч гривен
В Сторожинецком районе Черновицкой области полицейские составили первый админпротокол на предпринимателя, нарушавшего правила карантина. Нарушителя ожидает штраф до 34 тысяч гривен
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание Сторожинец инфо.
Во время рейда по Сторожинецком района, для контроля за соблюдением карантина, в селе Буденец составили админстративно протокол на владельца магазина стройматериалов, который упорно не хотел закрывать торговый павильон.
Владелец был заранее предупрежден мобильной группой Сторожинецкой РГА и участковым работником полиции о недопущении нарушений карантина, но сознательно игнорировал их.
Владельца ждет суд, который и определит точную сумму штрафа - от 17 до 34 тысяч грн. согласно ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, вчера в Черновицкой области заработали карантинные блокпосты.
Наши журналисты показали, как живут Черновцы в условиях карантина.
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