На Буковині на коронавірус перевіряють 28 людей

Це люди, які мають підозру на коронавірус та контактні особи

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Це люди, які мають підозру на коронавірус та контактні особи

Про це повідомила Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької ОДА, пише Regionews.

Тестують не лише тих, у кого є підозра на коронавірус, але й контактних осіб, які не мають симптомів хвороби.

"Ми тепер будемо тотально тестувати контактних осіб без симптомів та людей, які мають підозру на коронавірус. Тому збираємо максимальну кількість зразків для ПЛР діагностики", - зазначила Наталія Гусак.

За сьогоднішными даними, усі хворі на коронавірус буковинці почуваються нормально.

Нагадаємо, у Чернівецькій області вчора запрацювали карантинні блокпости.

Наші журналісти показали, як живуть Чернівці в умовах карантину.

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