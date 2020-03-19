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19 марта 2020, 12:55 6

На Буковине на коронавирус проверяют 28 человек

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19 марта 2020, 12:55 6
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Это люди, у которых подозревают  коронавирус и контактные с ними лица
Фото: Shutterstock
Это люди, у которых подозревают  коронавирус и контактные с ними лица

Об этом сообщила Наталья Гусак, заместитель председателя Черновицкой ОГА, пишет Regionews.

Тестируют не только тех, у кого есть подозрение на коронавирус, но и контактных лиц, не имеющих симптомов болезни.

"Мы теперь будем тотально тестировать контактных лиц без симптомов и людей, которые подозревают в коронавирус. Поэтому собираем максимальное количество образцов для ПЦР диагностики", - отметила Наталья Гусак.

По сегодняшним данным, все больные коронавирусом буковинцы чувствуют себя нормально.

Напомним, вчера в Черновицкой области заработали карантинные блокпосты.

Наши журналисты показали, как живут Черновцы в условиях карантина.

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