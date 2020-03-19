На Буковине на коронавирус проверяют 28 человек
Это люди, у которых подозревают коронавирус и контактные с ними лица
Это люди, у которых подозревают коронавирус и контактные с ними лица
Об этом сообщила Наталья Гусак, заместитель председателя Черновицкой ОГА, пишет Regionews.
Тестируют не только тех, у кого есть подозрение на коронавирус, но и контактных лиц, не имеющих симптомов болезни.
"Мы теперь будем тотально тестировать контактных лиц без симптомов и людей, которые подозревают в коронавирус. Поэтому собираем максимальное количество образцов для ПЦР диагностики", - отметила Наталья Гусак.
По сегодняшним данным, все больные коронавирусом буковинцы чувствуют себя нормально.
Напомним, вчера в Черновицкой области заработали карантинные блокпосты.
Наши журналисты показали, как живут Черновцы в условиях карантина.
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