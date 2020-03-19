Больные коронавирусом буковинцы чувствуют себя нормально

Медики, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией в Черновцах, как правило, имеют дело с несложными случаями болезни

Медики, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией в Черновцах, как правило, имеют дело с несложными случаями болезни

Об этом сегодня утром в эфире телеканала 112 Украина сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, пишет RegioNews.

По словам Натальи Гусак, первого инфицированного черновчанина могут выписать в ближайшее время в случае, если результаты его повторного теста будут снова отрицательными.

Супруга первого инфицированного черновчанина вчера вернулась домой из обсервации.

"Второй пациент - это также человек. У него есть пневмония. В зависимости от времени, у него может подниматься температура. Его состояние также не является сложным. Вообще в нашей области медики работают с несложными случаями", - сказала заместитель председателя ОГА.

Она сравнила ситуацию с распространением коронавируса на Буковине с эпидемией в Италии, отметив, что в этой стране вспышка начался тогда, когда первые случаи госпитализации были уже достаточно сложными.

"Из десяти случаев у нас девять являются несложными. Дети вообще чувствуют себя хорошо. Сразу после первых суток госпитализации не было больше ни температуры, ни пневмонии. Но мы придерживаемся стандартов ВОЗ, будут два негативных результаты тестирования, только тогда мы сможем говорить, что эти люди выздоровели", - сообщила Наталья Гусак.

Напомним, в Черновицкой области, 3 марта COVID-19 было обнаружено у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй случай подтвердили 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение 14 дней.

16 марта подтвердили еще два случая коронавируса у жительниц Черновицкой области. По словам медиков, их состояние удовлетворительное. 17 марта в Черновицкой области подтвердили еще шесть случаев коронавируса.

Напомним, вчера в Черновицкой области заработали карантинные блокпосты.

Наши журналисты показали, как живут Черновцы в условиях карантина.

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