Київ: підтверджено два випадки коронавірусу

У Києві офіційно підтвердили, що в місті діагностували два випадки захворювання, що викликане вірусом COVID-19

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У Києві офіційно підтвердили, що в місті діагностували два випадки захворювання, що викликане вірусом COVID-19

Про це передає RegioNews з посиланням на Telegram Міністерства охорони здоровʼя.

За даними відомства, факт зараження лабораторно підтвердили 16 березня.

"Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції", — сказано в повідомленні.

Загалом офіційна кількість хворих на короновірус в країні склала вже семеро осіб, з них один випадок летальний (у літньої жінки з Житомирщини).

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Нагадаємо, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні було підтверджено п’ять випадків зараження коронавірусом, з них чотири - у Чернівецькій області.

Ввечері 16 березня також стало відомо, що в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19.