Мэр Черновцов прогнозирует увеличение больных коронавирусом
Об этом мэр Черновцов заявил в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", пишет RegioNews.
По его словам, город еще не получил тест-системы для быстрого выявления инфекции.
"Не надо тешить себя иллюзиями. Когда вирус придет, у нас будет огромная нагрузка. Не надо сравнивать систему здравоохранения Украины с итальянской, которая сегодня едва справляется с кризисом", - подчеркнул Каспрук.
В то же время он отметил, если больных будет не двое, а 22 или 102, то возникнет вопрос по медицинскому обеспечению.
Накануне в ОГА обещали, что тест-система на коронавирус появится на Буковине в течение суток, а в течение следующей недели привезут экспресс-тесты.
Состояние человека, у которого вчера, 12 марта, обнаружили коронавирус, стабильное. Его жена, которая оказалась носителем вируса, находится на обсервации, под наблюдением медиков. У женщины нет симптомов инфекционного заболевания. Контактных лиц установили, они под наблюдением медиков.
Состояние первого больного, которого обнаружили 3 марта тоже удовлетворительное. Кашель ослабляется, температура в пределах 37,6 градуса. Его жена находится в изоляции, здорова, ее тесты на коронавирус отрицательные.
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