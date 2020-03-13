Мэр Черновцов прогнозирует увеличение больных коронавирусом

Мэр Черновцов Алексей Каспрук прогнозирует увеличение случаев заражения коронавируса. Он призвал мэров и чиновников из других регионов также серьезно готовиться к эпидемии

Фото: Shutterstock

Мэр Черновцов Алексей Каспрук прогнозирует увеличение случаев заражения коронавируса. Он призвал мэров и чиновников из других регионов также серьезно готовиться к эпидемии

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